Il Parco del Monviso risponde a Enalcaccia: "La condivisione con le associazioni dopo il sì della Regione"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la risposta dell'ente di gestione delle Aree Protette del Monviso alla lettera inviata alla nostra redazione da parte di Enalcaccia (e pubblicata la scorsa settimana).



***



In relazione all’ipotesi che le aree protette gestite dall’Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso siano ampliate nel territorio di Pontechianale con l’identificazione di una specifica riserva naturale nella zona dei laghi Blu, Nero e Bes, quindi territorialmente non collegata al Parco Naturale del Monviso, si segnala che la proposta è stata avanzata dall’Amministrazione comunale di Pontechianale e approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 20 del 29 maggio 2023 avente titolo “Proposta di identificazione di una nuova riserva naturale da istituirsi ai sensi dell’art. 9 della Legge regionale 19/2009, denominata ‘Riserva Naturale Laghi di Tour Real’”. Copia della delibera è stata trasmessa all’EGAP Monviso lo scorso martedì 13 giugno.



Si rammenta che la proposta di istituzione di una nuova area protetta, se accolta dalla Regione Piemonte, prevede un iter legislativo da parte del Consiglio Regionale del Piemonte che comporta, tra l’altro, la consultazione formale di tutti i soggetti associativi portatori di interessi diversi.



Anche per tale motivo, nel prendere atto della volontà espressa dall’Amministrazione comunale di Pontechianale l’EGAP Monviso, nel rispetto degli indirizzi dell’Assessorato Parchi della Regione Piemonte, sottolinea l’opportunità che tali iniziative siano assunte a seguito di un confronto con tutte le associazioni di categoria e gli attori socio-economici rilevanti a livello locale.