"Incipit" d'estate con tre concerti all'alba per celebrare il solstizio

Domani 21 giugno alle 5,43, al sorgere del sole, Villa Tornaforte Aragno a Cuneo, il castello della Manta, e il Castello di Perno, a Monforte d’Alba, saranno uniti nel festeggiare il solstizio con tre concerti, che faranno da “incipit” al primo giorno d’estate.



“Incipit” è infatti il titolo che racchiude, in un unico evento contemporaneamente, seppur in tre luoghi tra loro distanti, i tre concerti le cui note risuoneranno, domani all’alba, nei parchi delle rispettive dimore storiche. I tre eventi musicali vogliono essere fautori di rinascita personale, ma anche della cultura, immersi nella natura tra alberi secolari, il canto degli uccelli e la brezza profumata del mattino ricca di effluvi floreali.



Al Castello della Manta risuoneranno le note dell’Ensemble di Obiettivo Orchestra con i giovani musicisti della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo diretta dal giovanissimo maestro Morgan Icardi. Oggi sedicenne, Icardi ha cominciato a suonare a 5 anni ed è considerato tra i più giovani pianisti e direttori d’orchestra nel mondo.



In Villa Tornaforte Aragno a Cuneo si esibirà il Tornaforte classico ensemble formato dal trio d’archi dei giovani talenti del Conservatorio Ghedini.



Al Castello di Perno a Monforte d’Alba, risuoneranno le note dell’Astor Novas Castello di Perno Jazz Ensemble.



La realizzazione di questo evento, alla sua prima edizione, è nata dalla volontà condivisa tra Nino Aragno patron dell’omonima dimora storica sita a Madonna dell’Olmo di Cuneo, Silvia Cavallero la property manager del Fai, per conto del quale dirige il Castello della Manta e di Gregorio Gitti proprietario del Castello di Perno, a Monforte d’Alba.



Domani sarà quindi un “incipit” in musica, per dare il "La" all'estate tra cultura e natura, durante il fenomeno magico del solstizio che fin dall’antichità ha sempre affascinato l'uomo avvolgendolo in un'aura di esoteria e mistero.



L’ingresso ai tre eventi è libero.



Prenotazioni ai seguenti indirizzi mail che corrispondono ai tre luoghi in cui si tengono i concerti: info@ninoaragnoeditore.it, faimanta@fondoambiente.it, eventi@castellodiperno.it.