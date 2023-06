Margarita ha festeggiato i sessant'anni del gruppo Alpini

Domenica 18 giugno, grande festa a Margarita per il sessantesimo anniversario di fondazione del locale Gruppo Alpini (afferente alla Sezione ANA Mondovì).

Un momento di calore e di gioia che ha coinvolto tutta la Comunità e ha visto la partecipazione di molte autorità, tra le quali: Francesco Graglia (Vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte) - Michele Alberti (Sindaco di Margarita) con il gonfalone comunale, la Giunta e i consiglieri comunali - Gianpiero Gazzano e Teresio Uberti (in rappresentanza della Sezione ANA Mondovì) - il Capitano Lazzari (in rappresentanza della Sezione ANA Genova) e ben 19 gagliardetti di altri Gruppi Alpini del territorio, oltre alle Madrine Alpine (Dada Ghirardi, Madrina della Sezione ANA Mondovì e Vilma Borello, Madrina del Gruppo ANA Margarita) e al Consigliere della Banca di Caraglio (Aurelio Galfrè) e al Direttore della Filiale locale BCC Caraglio (Silvio Bongiovanni).



La ricorrenza ha anche visto la consegna di due targhe (una del Comune e una del Consiglio Regionale) all’instancabile capogruppo Renzo Ferrero, a memoria del grande impegno che gli Alpini offrono da sempre a tutta la Comunità, sotto diverse forme e modalità.

Inoltre, un ricordo speciale a chi “è andato avanti” con la deposizione di fiori presso il monumento ai caduti e al le tombe dei Generali Filippo e Remigio Vigliero collocate nel cimitero del paese.

La festa si è conclusa in amicizia con il pranzo presso l’Agriturismo La Bottera.



Si ricorda che Venerdì 23 Giugno, dalle ore 19 in avanti, avrà luogo la corsa podistica amatoriale non competitiva, 2° Trofeo Alpini presso le strade del paese e a seguire “pasta party” per tutti (per info 339.4839725). Per la realizzazione dell’iniziativa, si ringrazia per la collaborazione: il Comune di Margarita, la PAM, i Volontari del Gruppo Alpini Margarita, dell’Ass. Margarita Attiva e Solidale, del Gruppo Eventi e Manifestazioni (ANA Mondovì) e dell’Unità di Protezione Civile ANA Mondovì.