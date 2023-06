Nel Roero torna l'appuntamento con i "Notturni nelle Rocche"

Le passeggiate estive notturne proposte dall’Ecomuseo, in collaborazione con le Pro Loco e le Associazioni locali del territorio giungono alla loro 14^ edizione. Quest’anno saranno 19, in altrettanti comuni del Roero, su itinerari ogni volta diversi ma sempre della lunghezza approssimativa di 5 km, il martedì e il venerdì dei mesi di giugno, luglio e inizio settembre. Il ritrovo è sempre fissato alle 20,45, per svolgere le procedure di iscrizione e partire poi alle 21. Diversamente dagli ultimi anni, quest’anno non sarà più necessaria la prenotazione anticipata sul sito internet dell’evento, ma sarà sufficiente essere puntuali al luogo di ritrovo indicato.

Queste le passeggiate della prossima settimana:

Martedì 27 Giugno – CERESOLE D’ALBA (CN) Notturno etimologico

Passeggiata naturalistica con approfondimento “Un viaggio nella storia delle parole: natura ed habitat” a cura di Enrico Di Palma. Autore del podcast “Verba manent”, nato quattro anni fa e oggi noto anche grazie ai social, Enrico si occupa con passione dell’indagine e della divulgazione dell’origine delle parole. Il suo lavoro sule etimologie, l’esplorazione di come una parola si è evoluta nel significato e nell’uso nel corso dei secoli, non vuole essere un gioco erudito, ma un modo per riflettere sula storia del pensiero umano. Questa sera porterà i due esempi pratici dei termini “habitat” e “natura”: cosa ci insegnano? Come è cambiata la nostra percezione nei confronti di ciò che designano?

Ritrovo h. 20.45, partenza h.21 presso Tenuta Bonicelli, in Via Madonna dei Prati 37.

Venerdì 30 Giugno – SOMMARIVA DEL BOSCO (Cn) Notturno teatrale

Passeggiata naturalistica con animazione teatrale a cura della Compagnia Coincidenze, dal titolo “Chiedi alla luna”. In scena ci saranno quattro singolari personaggi, ciascuno alle prese con il proprio dilemma individuale ma tutti accomunati dalla fascinazione verso il nostro enigmatico satellite, a cui si rivolgono in cerca di una risposta. Guidato dalla forza oracolare della Luna, ognuno troverà la propria strada o semplicemente imparerà a guardarsi dentro.

Ritrovo h. 20.45, partenza h.21 nel Parco della Rimembranza di via San Marcellino.

AL TERMINE DI TUTTE LE PASSEGGIATE: SPUNTINO DELLA BUONANOTTE a base di tisane, frutta e biscotti.



COSTO delle PASSEGGIATE: 10 €.

GRATUITE PER BAMBINI fino ai 12 anni, ma consigliate a partire dagli 8 anni in su (se più piccoli, con buon allenamento a camminare).

INFO TECNICHE:

Passeggiate di circa 5 km, è obbligatorio l'utilizzo di scarpe da trekking e torcia .

Si invita a munirsi di tazza o bicchiere per le tisane finali (per evitare di utilizzare bicchieri usa e getta).

I cani sono i benvenuti, con obbligo del guinzaglio.

IN CASO DI MALTEMPO LE PASSEGGIATE SONO ANNULLATE.

Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità su infortuni, danni o smarrimenti durante lo svolgimento delle escursioni.

INIZIATIVA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CRC

Ulteriori informazioni e aggiornamenti verranno riportati su www.ecomuseodellerocche.it o sulla pagina Facebook dei Notturni nelle Rocche, https://www.facebook.com/NotturniRocche