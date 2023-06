Nella sede albese dell’Università Telematica Pegaso si festeggia la laurea di Paolo, classe 1959 [VIDEO]

Pegaso è la più importante Università Telematica italiana e, dal 2020, ha sede anche ad Alba in piazza Michele Ferrero. In qualità di ateneo telematico, Pegaso offre programmi di studio completamente online, garantendo agli utenti una vasta gamma di corsi di laurea, master e dottorati di diverse discipline accademiche tra cui scegliere.

Il punto di forza degli atenei telematici è l’impiego di una metodologia di apprendimento, l’e-learning, grazie alla quale gli studenti hanno la possibilità di accedere ai materiali didattici, di studiare e dialogare con docenti e tutor in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, con l’unico requisito di possedere un dispositivo connesso a Internet. È crescente il numero delle persone che opta per apprendere per mezzo di risorse digitali sempre aggiornate e personalizzate.

Nella sede di piazza Michele Ferrero, lunedì 19 giugno si è celebrata una laurea triennale. Le proclamazioni di laurea avvengono ancora in modalità online, ma il signor Paolo Scavino, conclusa la discussione, ha voluto festeggiare questo suo traguardo nella sede albese dell’Università Telematica Pegaso, insieme alla famiglia e allo staff di Pegaso, alla tutor e al responsabile che lo hanno accompagnato nel percorso di studi.

Scavino, classe 1959, ha interrotto gli studi dopo il diploma di ragioneria, dedicandosi al lavoro. È stato solamente nel corso del 2020, durante l’apice della pandemia da Covid-19, che ha maturato la decisione di tornare sui libri e aggiungere un tassello alla sua formazione.

Conclude, presso la Facoltà di Economia, il Corso di Laurea Triennale Online in Gastronomia, Ospitalità e Territori, un indirizzo di studi fortemente caratterizzato da una prospettiva multidisciplinare. Processi produttivi, legame tra cibo e territori, innovazione di processo e di prodotto, ma anche comunicazione e valorizzazione della cultura enogastronomica… È ampio il profilo di conoscenze del laureato in questo corso.

La modalità di fruizione del corso online garantisce piena adattabilità alle esigenze dello studente, presentandosi come un’opportunità per coloro che debbano bilanciare studio, lavoro e impegni della propria vita privata con flessibilità. Lo conferma l’anagrafica degli iscritti: dai 18 ai 70 anni.

Essere un ateneo digitale non significa essere distante. Questo aspetto emerge chiaramente dalle parole del responsabile, dottor Vincenzo Maffettone: “La presenza capillare sul territorio consente all'università di stabilire e mantenere relazioni solide e proficue con gli studenti e allo staff di fornire supporto in maniera tempestiva, potenziando il servizio offerto”.

Università Telematica Pegaso, Università Telematica San Raffaele Roma e Universitas Mercatorum – l’università delle Camere di Commercio italiane – sono Atenei che afferiscono al Gruppo Multiversity, leader in Italia nel settore dell'e-learning e di consolidata reputazione.

Le tecnologie informatiche vengono in soccorso di quegli iscritti con esigenze non convenzionali e permettono l’impiego di una metodologia versatile ed efficace per l'apprendimento. Il signor Scavino si dice molto soddisfatto del percorso che ha intrapreso e terminato. “Ora il mio obiettivo è mettere a frutto quanto ho appreso trasferendo quelle conoscenze e competenze nel mio ambito professionale”, conclude.