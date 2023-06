Grande successo per l'edizione 2023 della Granfondo "La Via del Sale" (FOTO)

Si è conclusa con il trionfo di Alessandro Saravalle e Costanza Fasolis la gara di mountain bike La Via del Sale, svoltasi a Limone Piemonte domenica 18 giugno 2023.

Il nuovo percorso ha appassionato gli oltre 450 partecipanti ad una delle competizioni più affascinanti del panorama alpino.

Gli atleti si sono sfidati lungo due itinerari: la Granfondo di 49 km e dislivello di 1800 metri e la Mediofondo di 30 km e dislivello di 1100 metri, attraversando tratti dell'Alta Via del Sale, i forti ottocenteschi del Colle di Tenda, i laghi Terrasole e della Perla, per poi scendere nel centro storica Limone lungo le nuove piste della trail area.

Particolarmente apprezzata è stata la discesa su un tracciato da enduro con curve e sponde in sequenza, offrendo un'esperienza inaspettata per una gara di resistenza.La nuova trail area, progettata con cinque nuove piste adatte a ogni livello di biker, è raggiungibile con la telecabina Severino Bottero aperta nei weekend di luglio e tutti i giorni nel mese di agosto.

Il podio della Granfondo maschile ha visto piazzarsi in prima posizione Alessandro Saravalle della Silmax Racing Team, seguito al secondo posto da Stefano Goria della Mentecorpo Cicli Drigani e al terzo e al terzo posto da Lorenzo Laposse della Boscaro Racing team.

La Granfondo femminile, invece, è stata vinta da Costanza Fasolis di Montecorpo cicli Drigani, davanti a Valentina Picca Scott Sumin in seconda posizione e ad Alberti Giulia, ciclista Svizzera, in terza posizione.

Il vincitore della Mediofondo maschile è Giacomo Toselli della Bisalta Bike, mentre ad aggiudicarsi il primo premio della Mediofondo femminile è stata Chiara Musso della squadra Azimut.

“Il “Prestige”, riconoscimento della rivista MTB Magazine, ha favorito la partecipazione di atleti da tutta Italia e non sono mancati gli stranieri, tra cui un australiano. Numerosi anche i ciclisti iscritti alla categoria e-bike, a testimoniare il crescente interesse in questa disciplina – commentano gli organizzatori della competizione-. Desideriamo congratularci con tutti i partecipanti e gli atleti internazionali e ringraziare in particolar modo gli sponsor, le forze dell'ordine, i volontari della Protezione Civile, il personale del Comune di Limone Piemonte, l'ATL del Cuneese e la Regione Piemonte per il prezioso supporto. Un plauso particolare va al capitano Elio Bottero, che ha guidato con maestria la grande squadra di volontari dispiegati lungo l'intero percorso”.

Le classifiche complete della gara sono disponibili sul sito www.laviadelsale.com.