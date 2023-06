Volley maschile A3: Savigliano conferma capitan Dutto

Il capitano e la sua esperienza, ancora con noi.

Il Volley Savigliano è lieto di annunciare che anche nella stagione sportiva 2023/24 Francesco Dutto sarà al centro del campo biancoblu, nella Serie A3 Credem Banca.

Classe 1991, “Ciccio” è senza dubbio il giocatore più esperto nel roster a disposizione di coach Lorenzo Simeon. Cresciuto nelle giovanili dell’allora Bre Banca Lannutti Cuneo, il centrale debuttò tra i grandi a Corigliano, nella Serie A2 2011/12. Da lì, un percorso lungo un decennio, tra Cagliari (B1), Fossano (B1, B2 e Serie B), il ritorno a Cuneo nella Serie A2 2018/19 e, dal 2019, Savigliano, con cui ha conquistato la promozione in Serie A3, per poi stabilizzarsi in categoria. Per il numero 17, alto 197 centimetri, 185 punti nell’ultima annata, in cui è stato leader carismatico di un gruppo in grado di raggiungere il punto più alto della storia della pallavolo saviglianese.

“Sono davvero carico come tutti gli anni, ma in questa stagione l’approccio sarà ancora migliore, dopo i risultati raggiunti nel 2022/23. – spiega Dutto - Essere capitano? Significa che sono il più vecchio del gruppo! Scherzi a parte, rappresenta un motivo d’orgoglio e spero che potrò esserlo nuovamente di un gruppo affiatato come quello dello scorso anno. Visti i cambiamenti nel roster, sarà importante la pre-season, in cui dovremo innanzitutto imparare a conoscere noi stessi, per poi raggiungere i migliori risultati sportivi durante la stagione regolare”.



Tutto il Volley Savigliano augura con gioia a “Ciccio” che anche questa stagione possa regalargli nuovamente grandi soddisfazioni, da capitano e cuneese. Forza Savian!