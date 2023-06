A Mondovì i funerali del 79enne investito da un'auto in via Cuneo

In lutto la comunità monregalese per la scomparsa di Francesco Raimondo, il 79enne investito da un'auto in via Cuneo a Mondovì lo scorso sabato (17 giugno).



Raimondo lascia la moglie Ida, le figlie Antonella, Rosa, Giuseppina e Cristina, i generi, i nipoti, le sorelle, il fratello, le cognate, i cognati, i pronipoti, i cugini e i parenti e i conoscenti tutti.



L'ultimo saluto si terrà giovedì 22 giugno alle ore 15 nella parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria in via Cuneo a Mondovì, con partenza alle 14.45 dal locale ospedale.