A Saluzzo al ristorante “Le quattro stagioni d'Italia” un anno di eccellenze gastronomiche con gli chef stellati

In occasione del 25° anniversario gli chef stellati entrano in Casa Sassone, nella suggestiva location di un antico palazzo del Cinquecento situato nel basso centro storico di Saluzzo, in via Volta.

Per dieci giorni sono proposte al ristorante ‘Quattro Stagioni d’Italia’ due ricette a quattro mani con Walter Ferretto, titolare ed executive chef del ristorante II ‘Cascinale Nuovo’ di Isola d'Asti, stella Michelin dal 1989.

Piero Sassone patron delle Quattro Stagioni amplia così la sua già ricca carta del menù con un'offerta gastronomica, che parla un linguaggio professionale, con le ricette di chef stellati, partendo dal territorio piemontese per essere contaminata da saperi e sapori internazionali.

“In occasione dei 25 anni di attività – spiega Sassone – ho pensato di aggiungere ‘Casa Sassone’ al nome ‘Le Quattro stagioni d’Italia’ per far capire quelle che io ritengo essere le diverse sfaccettature del concetto di ristorazione: fare sentire a casa la gente che frequenta il nostro ristorante, e anche lo staff che lavora tutti i giorni della settimana in cucina e in sala, con l’intenzione di e farlo diventare un luogo di riferimento per la città di Saluzzo con un’offerta di servizi che rispettano gli standard internazionali”

Capita spesso di trovare stranieri provenienti da tutto il mondo attirati dall’unicità delle Quattro Stagioni, non solo per il menù, ma anche per l’esclusività delle location che cambia, a partire dalla vetrina in entrata, proprio per mantenere fede al suo nome, ogni stagione.

Con l’intento di avvicinare le nuove leve al mondo gastronomico e incuriosire i nostri clienti con nuove proposte culinarie – sostiene Sassone - abbiamo pensato di realizzare questi incontri con chef che hanno una visione più globale, oltre quella legata alla cucina del territorio.

Per celebrare il nostro quarto di secolo, ogni mese collaboreranno con la nostra ‘brigata’ di cucina chef e colleghi professionisti per poter così realizzare dei piatti insieme scambiando le tecniche, le esperienze e le informazioni sui menù che verranno realizzati”.

Ad aprire la carrellata di maestri culinari che si alterneranno in questi mesi a ‘Casa Sassone’ è stata la chef Mariuccia Roggero del ristorante San Marco di Canelli.

“Figure come Marriuccia e Walter - spiega Sassone - hanno costruito la base con cui la ristorazione delle Langhe e dell’astigiano si sono fatte una grande reputazione in campo gastronomico facendosi conoscere a grandi livelli internazionali.

Questi cuochi sono stati i pionieri della cucina del territorio rivisitata. Confrontarsi con loro, facendosi trasferire le loro esperienze, è per i nostri chef una ricchezza ed un motivo in più per far conoscere Saluzzo con le sue vallate, non solo sul piano storico artistico e naturalistico, ma anche dal punto di vista gastronomico”.

Questa esperienza durerà un anno alle Quattro stagioni. Ogni mese un nuovo chef porterà le sue ricette cucinate a quattro mani con i cuochi del ristorante di via Volta che proporrà i piatti ‘stellati’ per una decina di giorni.

In queste settimane è la volta di Walter Ferretto executive chef, stella Michelin dal 1989 con il ristorante ‘Il Cascinale Nuovo’ di Isola d’Asti, che propone due ricette preparate con i cuochi delle Quattro Stagioni .

I piatti creati da Walter Ferretto si basano sull'utilizzo meticoloso di prodotti e materie prime selezionate che, partendo dalla tradizione piemontese, vengono combinati con estro e fantasia per ottenere risultati finali estremamente attuali e contemporanei.

Le sue numerose esperienze all'estero sono state fonte di ispirazione per la creazione di nuove prelibatezze, che mescolano sapientemente ricette tradizionali con profumi e combinazioni originali, risultando estremamente interessanti.

Walter ha portato le sue ricette a ‘Casa Sassone’ con due piatti in cui si fondono tra loro tradizione e innovazione, attraverso le contaminazioni di profumi e gusti orientali.

“La nostra cucina – spiega Ferretto - parla di un territorio ricco di ricette come quello dell’astigiano e dell’albese. Utilizziamo nuove tecniche di cottura e fino a settembre lavoriamo molto sul pesce, mentre in autunno sul tartufo e le specialità piemontesi”.

Per il menù Saluzzese lo chef astigiano propone due piatti: un antipasto con la trota fario marinata in carpaccio, accompagnata da un salsa centrifugata composta da una insalata di mela, cipolla bianca, Robiola di Roccaverano.

Il secondo è un piatto in cui Ferretto vuole strizzare l’occhio all’Oriente, dove ha lavorato, e per questo motivo si è ispirato ad alcune ricette.

Protagonista il maialino croccante cucinato in un fondo di cottura che esprime tutti i sapori e profumi del Sol Levante perché realizzato con una base molto aromatica di pesche, salsa di soia, zenzero, anice stellato. Le pesche oltre che nella salsa sono servite come contorno spadellate. Per realizzare un gusto d’insieme dolce e salato dai sapori d’oriente.