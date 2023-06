Alta Valle Corsaglia, il CAI inaugura il rinnovato Bivacco Cavarero

Il Cai Mondovì organizza per domenica 25 giugno l’inaugurazione del rinnovato Bivacco “Cavarero”.

Situata in alta valle Corsaglia ai piedi del monte Zucco e della cima Revelli, la struttura è intitolata alla memoria di Franco Cavarero, giovane socio della sezione, tra i protagonisti di una memorabile stagione dell’alpinismo monregalese, rimasto vittima di una valanga nei pressi del Mondolè nel 1963.

Di proprietà della sezione, il bivacco, che sorge nel Comune di Ormea, è stato recentemente ristrutturato dal Cai grazie al sostegno della famiglia Cavarero, della BCC Pianfei e Rocca de Baldi e del Club Alpino Italiano centrale.

Programmata in autunno, l’inaugurazione è stata rinviata a questa domenica a causa del maltempo. In occasione dell’inaugurazione, il CAI organizza una gita sociale di escursionismo con partenza da Viozene e discesa dalla valle Corsaglia o Maudagna (per informazioni e iscrizioni: 3357875020) e una gita sociale di Mountain Bike (per informazioni e iscrizioni: 3389263272). Tenendo conto delle condizioni e del percorso, è alternativamente possibile raggiungere il bivacco in autonomia.

Il breve momento inaugurale si svolgerà intorno alle ore 11,30.