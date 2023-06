Famiglie fossanesi di bambini con bisogni speciali preoccupate per le attività dei centri estivi 2023

LA LETTERA

Un gruppo di sedici famiglie fossanesi ha scritto una articolata lettera per rappresentare una situazione che penalizzerebbe la fruizione delle attività estive per i rispettivi figli e figlie destinatari di assistenza legata ai rispettivi più o meno gravi bisogni speciali.

"Ci ritroviamo a scrivere nuovamente ai giornali" asseriscono "per sollevare un problema che, ormai da anni, coinvolge i bambini disabili e le loro famiglie durante l’estate. (...) Per i bimbi disabili è necessaria un’assistenza alle autonomie che, nel nostro Comune, non copre tutte le ore necessarie per far frequentare l’estate ragazzi ai nostri figli, violando il principio di equità e non supportando l’integrazione."

Ma a modo di vedere degli scriventi, l'inghippo starebbe soprattutto nella difficoltà di comunicazione con l'amministrazione, a cui si sarebbe cercato di porre rimedio attraverso un tavolo specifico:

"Negli ultimi tre anni (...) si è acuito anche il problema comunicativo con l’amministrazione comunale. Proprio per ovviare alle problematiche emerse, durante quest anno, siamo finalmente riusciti ad ottenere l’avvio del Tavolo della disabilità a cui partecipano l’Amministrazione Comunale, il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’ASLCN1, i due istituti comprensivi fossanesi ed una rappresentanza di genitori."

Tavolo che avrebbe affrontato anche la questione estate ragazzi:

"Nel secondo tavolo, del 18 aprile, si è discusso dell’estate ragazzi. L’amministrazione comunale ha promesso lo stanziamento di 100 ore di assistenza per ciascun bambino disabile. (...) In tale contesto gli amministratori hanno menzionato in modo vago (e senza dare i riferimenti alle famiglie) un decreto regionale che prevedeva eventuali accorpamenti, utili ad ampliare la frequenza oltre le 100 ore previste. Le famiglie hanno, pertanto, precisati alcuni punti imprescindibili per il buon andamento dell’estate ragazzi: coinvolgimento del Servizio di Neuropsichiatria Infantile come parere tecnico relativo ad eventuali accorpamenti, finalizzati esclusivamente all’aumento delle ore di frequenza dei bambini disabili, tempestiva comunicazione alle famiglie di eventuali decisioni in merito, un incontro per il passaggio di consegne tra gli operatori per la conoscenza del minore e delle sue esigenze in caso non si possa garantire una continuità con l’assistenza scolastica."

Nelle settimane scorse é dunque avvenuta, a cura delle famiglie, la compilazione e l'invio del questionario individuale in cui era esplicitato che il numero di ore di assistenza assegnate ad ogni singolo utente sarà di 100.

LA DELIBERA

Ma poi, spiegano le famiglie,:

"La settimana corrente è stata pubblicata sul sito del comune il Verbale di deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Fossano, Seduta dell'11 maggio 2023 N. 138, in cui è riportato quanto segue 'Vista la D.G.R. Piemonte n. 11-6760/20189 che, in base a quanto sopra specificato, delinea le modalità indicate, prevedendo tra l'altro che "l’inserimento nel centro di vacanza di un minore disabile deve essere valutato con i servizi che seguono il minore; in tal caso dovrà essere previsto almeno un operatore ogni 3 minori disabili"; Ritenuto opportuno coinvolgere il Servizio di NPI dell'ASL CN 1 - che ha in carico i minori diversamente abili e, in particolare, per quanto riguarda l'assistenza materiale, ne certifica la necessità durante il periodo scolastico - per il parere tecnico rispetto all'assistenza condivisa, vale a dire la possibilità di prevedere un operatore ogni 3 minori disabili, come da normativa regionale".

Dalla lettura del documento comunale, gli scriventi hanno rilevato in primis che la parola "ALMENO" citata nella DGR sarebbe scomparsa nella delibera di Giunta e secondariamente: "l’assenza di un tavolo tecnico - almeno fino a metà giugno - con la Neuropsichiatria Infantile che ha in carico i minori che possa esplicitare i criteri per cui sono stati fatti gli accorpamenti di più bambini con un solo operatore."

(Contattato dalla nostra redazione, un operatore dell' NPI fossanese ci ha scritto che risulterebbe che "il comune abbia chiesto loro abbinamenti di bambini per assegnare un solo assistente ogni 3 bambini, cosa che l'operatore definisce "non possibile")

Nel continuare la lettera, le famiglie firmatarie precisano: "In data 7 giungo abbiamo inviato via PEC richiesta di chiarimenti al Comune."

LA SITUAZIONE

La situazione rappresentata é questa:

A due giorni dall'inizio delle attività dei centri estivi, sia le famiglie coinvolte nel tavolo che le altre famiglie non avevano ricevuto comunicazioni ufficiali da parte del Comune in merito alla situazione specifica dei loro bambini, alcuni dei quali avrebbero dovuto cominciare le attività estive lunedì 12 giugno.

E quindi: le famiglie all'11 giugno non sapevano:

-chi avrebbe seguito i ragazzi

- se essi sarebbero stati accorpati con un unico operatore

- se vi sarebbe stato un’assistente sconosciuto, da "dividere" tra più bambini con gravità diverse, bisogni e difficoltà differenti, rischiando di trovarsi in situazioni dove non potrà garantire la sicurezza dei bambini seguiti.

Da una comunicazione inviata alle famiglie, in piú, almeno due dei centri estivi hanno sottolineato che, se i bambini non hanno assistenza individuale uno a uno, non potranno recarsi in piscina, al campo di atletica o in gita con gli altri compagni.

L'INCONTRO E LE CONCLUSIONI

Mercoledi 14 giugno, raccontano i firmatari, l'amministrazione, dopo una forte richiesta da parte loro, e grazie all'intercessione del vicesindaco Giacomo Pellegrino, li ha incontrati.

In breve le considerazioni post-incontro:"Purtroppo abbiamo dovuto riscontrare che l’incontro si è fatto subito teso e non riteniamo di essere riusciti ad esporre appieno le nostre posizioni."

Posizioni che vengono dunque affidate alla lettera ai giornali e nello specifico, nelle sue conclusioni: "Nostra intenzione era sottolineare l’importanza del rispetto della DGR che detta le linee guida per i centri estivi e, come tutte le linee guida, detta dei parametri minimi di assistenza e non fissi tanto d’affermare che deve essere garantito ALMENO un operatore ogni tre bambini con disabilità. Viene affermato, inoltre, che “Al fine di garantire l’appropriatezza dell’intervento, l’inserimento nel centro vacanza deve essere valutato con i servizi che seguono il minore”.

E ancora: "Sottolineiamo questo aspetto in quanto solo degli specialisti che hanno in carico i minori e che hanno le conoscenze delle fragilità e criticità di ogni caso possono dichiarare chi può condividere l’assistenza e con chi, perché l’intervento sia appunto adeguato. Non era nostra intenzione attaccare l’amministrazione in sè, e spiace che qualcuno l’abbia presa sul personale, ma volevamo sottolineare che qualcosa non ha funzionato e trovare insieme risposte che potessero accontentare tutte le parti in causa.

Ci spiace che a questo incontro, non sia stata invitata l’Asl, essendo parte del processo e delle considerazioni che già avevamo portato a conoscenza del comune con la PEC.

Ci spiace aver ricevuto accuse di voler mettere in condizioni il Comune di sospendere immediatamente il servizio fino al parere dell’Asl. Non è questa la nostra richiesta. La nostra intenzione è portare all’attenzione dell’amministrazione pubblica la problematica.

Di certo non vogliamo che i nostri figli con disabilità debbano vedersi di colpo sospeso un servizio per delle cose che avrebbe dovuto fare l’amministrazione comunale e non ha fatto dall’11 maggio all’inizio dei centri.

Ci spiace che ci venga detto che non siamo riconoscenti. Noi siamo riconoscenti per gli sforzi che sono stati fatti negli anni per poter far frequentare i centri estivi ai nostri bimbi speciali, del fatto che le ore negli anni siano passate da 80 a 100. Questo non toglie il diritto di poter desiderare per i nostri figli qualcosa in più, in un’ottica di equità. 100 ore sembrano tante, ma sono appena tre settimane di estate ragazzi rispetto alle 7 a cui possono accedere gli altri bambini.

Siamo preoccupati per le future scelte politiche che verranno relativamente ai centri estivi in relazione alla diminuzioni delle voce di bilancio di previsione citato nell’atto dell’undici maggio (Cap. 4800) che vede una significativa diminuzione per i prossimi anni."

Fuori dai denti una nota di scoramento: "Ci sarebbe forse anche solo bastata una rassicurazione, ma ci è stato consigliato di pensare al presente e non al futuro. Noi siamo obbligati a pensare al futuro. Sì, perché i nostri bimbi disabili non possiamo affidarli a chiunque e non possiamo trovarci al venerdì senza sapere se il lunedì nostro figlio verrà accettato o no, dobbiamo sapere se un servizio c’è/ci sarà per poterci organizzare, come fa qualsiasi famiglia senza che si cambino le carte in tavola all’ultimo, dobbiamo pensare a cercare modi perché i nostri figli possano socializzare ed integrarsi con gli altri anche perché… noi mamme e papà non ci saremo per sempre e non vogliamo che rimangano soli e ghettizzati."

La lettera si conclude esprimendo la speranza che la prossima data di convocazione del tavolo con il comune, quella del 4 luglio 2023, possa essere dirimente. Seguono le firme

LA POSIZIONE DEL COMUNE

Da parte sua l'amministrazione comunale, da noi sollecitata, ha diffuso la propria lettura dei fatti attraverso un comunicato dettagliato:

"L’Amministrazione Comunale ha messo in campo, come da inizio mandato, tutte le energie economiche disponibili.

La normativa regionale che prevede "oltre agli operatori necessari per i minori da 6 a 18 anni accolti, almeno un operatore ogni 3 disabili" ha data 20 Aprile 2018 .

L’opzione di unire alcuni casi laddove possibile, in caso di disagio lieve o medio e non in occasione di attività particolari, in linea con quanto previsto dalla normativa, è per consentire al maggior numero di bambini possibile di frequentare l’estate ragazzi.

Ci preme sottolineare che questo è un servizio comunale, ma non obbligatorio e quello che viene dato è un supporto alle famiglie che hanno figli con disabilità per favorirne l’inclusione.

Ogni comune può scegliere come operare in materia di assistenza ai disabili nel periodo estivo: ci sono comuni che non se ne fanno carico, altri che prevedono un numero di ore e altri che prevedono un contributo economico alle famiglie in modo tale che si che si possano autogestire.

La nostra Amministrazione ha previsto 100 ore di assistenza per bambino contro le 80 di anni precedenti.

Nel corso dell'anno sono stati attivati tavoli con le famiglie, le scuole e con l'AslCn1, preannunciando la normativa regionale.

Durante la programmazione delle attività estive abbiamo incontrato i Responsabili dei centri estivi fossanesi che erogano il servizio di estate ragazzi in data 22 maggio scorso al fine di mappare il territorio e conoscere in anticipo eventuali criticità e poterle affrontare anticipatamente.

Con la Cooperativa affidataria del Servizio di assistenza alla disabilità, sia durante l'anno scolastico che nel periodo estivo, è stato fatto un lavoro di analisi dei casi considerando come traccia di riferimento la valutazione espressa dall'equipe dell'AslCn1 al fine di meglio gestire il servizio assistenza per l'estate ragazzi.

Alcune famiglie di minori disabili hanno richiesto un incontro in merito alla gestione del servizio di assistenza ai loro figli presso le estate ragazzi prescelte e ci siamo resi prontamente disponibili.

La nostra Amministrazione da sempre si impegna a trovare le migliori soluzioni possibili, compatibilmente con le risorse a disposizione, al fine di soddisfare i bisogni e le esigenze del maggior numero di famiglie possibili.

Nel corso della riunione, in seguito a segnalazione delle famiglie, si è trovata una soluzione per soddisfare maggiormente le esigenze di una famiglia con bisogni particolari.

D'altro canto, oltre alle famiglie incontrate, questa Amministrazione non ha ricevuto particolari rimostranze per la gestione programmata, anzi in alcuni casi i famigliari hanno manifestato il loro apprezzamento per gli interventi attuati."