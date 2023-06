Le aziende piemontesi hanno capito: dallo smart working grandi benefici. E aiutano i dipendenti contro l'inflazione (grazie al welfare)

Gioie e dolori, per l'impresa piemontese. Lo svela un'indagine condotta da Confindustria in tutto il Nord Ovest del Paese, con un focus dedicato alla nostra regione.

Manca il personale "giusto"

Dai dati, in particolare, emerge che sette imprese su dieci faticano a trovare i dipendenti di cui hanno bisogno. Soprattutto se si tratta di profili con competenze tecniche. Ma sono quasi tre su dieci quelle che stanno affrontando con difficoltà il cosiddetto "passaggio generazionale", ovvero la guida che passa dalle mani dei genitori a quelle dei figli o dei nipoti.

Lotta all'inflazione con il welfare aziendale

In tutto sono state coinvolte 526 aziende per 91mila addetti e si è scoperto anche che il 58% delle imprese ha messo in atto interventi per far fronte all’aumento dell’inflazione nel 2022. Lo strumento più utilizzato è stato il welfare aziendale, scelto dal 62% delle imprese.