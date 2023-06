Cervere, un'indagine georadar per rintracciare l'antico monastero di San Teofredo

Domenica 18 giugno sono stati ufficialmente presentati a Cervere i risultati dell’analisi con georadar effettuati al di sopra del terreno storicamente identificato come la sede dell’antico Monastero di San Teofredo.

L’indagine voleva tentare di indagare su quanto la storia ha nel frattempo seppellito, facendo emergere quanto ancora esistente al di sotto del livello del terreno. Il monastero ha infatti una storia molto importante, essendo risalente almeno al 1018 (secondo le più antiche testimonianze) come dipendenza del monastero di S.Teofredo di Le Puy-en-Velay in Aquitania. Con ogni probabilità, inoltre, l’insediamento monastico potrebbe essere legato a preesistenze ancor più antiche, risalenti ai romani ed a storie che vedono una Valle Stura estremamente vivace già duemila anni fa.

L’indagine con georadar, finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, si è estesa su una superficie di oltre 3000 mq divenuta a tal fine recentemente di proprietà della Parrocchia di Cervere: le sofisticate tecniche presentate dal direttore scientifico dott. Simone Giovanni Lerma (archeologo responsabile area funzionale 2 per il patrimonio archeologico della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio province di Alessandria, Asti e Cuneo) in collaborazione con Marco Casola (archeologo F.T. Studio s.r.l di Peveragno) e Ivan Repetto (archeologo) hanno consentito di analizzare il terreno con risultati estremamente limpidi. Lo sviluppo murario va infatti anche oltre il metro di profondità e le stime consentono di tracciare un profilo alquanto chiaro dei volumi esistenti prima dell’abbandono.

L’indagine geofisica è stata realizzata con l’impiego della metodologia radar, una metodologia attiva che consiste nell’inviare nel sottosuolo, tramite antenne emittenti, delle onde elettromagnetiche che in base alle differenze delle proprietà fisiche dei materiali incontrati durante la propagazione vengono parzialmente riflesse, venendo poi registrate da antenne riceventi.

I risultati

Sotto quel terreno, immerso nel cuore della valle del Porro Cervere, sono infatti ben visibili le tracce dell’antico monastero, del chiostro, delle celle e dell’antica chiesa. Solo un piccolo rudere si eleva ancora al di fuori del livello del terreno, mostrando una struttura muraria coerente con le datazioni ipotizzate e utile ad ipotizzare un’estensione ulteriore della struttura anche al di sotto dei terreni limitrofi. Fermo restando il fatto che solo futuri e, considerati gli esiti particolarmente promettenti di questa preliminare fase di indagine, auspicabili interventi di scavo archeologico potranno eventualmente confermare il quadro interpretativo di seguito esposto, pare piuttosto evidente che le anomalie rilevate possano essere ricondotte in larga parte alle strutture dell’antico monastero. Una chiesa con triplice abside con dimensioni pari a 28x16 metri; un possibile campanile absidato; l’orientamento legato al canale irriguo confinante.

A tutto ciò si aggiungano le suggestioni di ulteriori testimonianze legate ad antichi ritrovamenti in zona, nonché le analogie della geografia locale con gli scritti di Plutarco e l’importanza politica, economica, culturale e sociale di un monastero che aveva stretti collegamenti con la Francia: su questo terreno gravano evidentemente testimonianze storiche importanti che l’analisi con georadar ha reso oggi ancora più evidenti. Va sottolineato come la chiesa paia intersecata da alcune strutture che anche a causa di un leggero scarto nell’orientamento non sembrano organiche all’edificio sacro: si tratta forse di elementi riferibili ad un edificio ascrivibile ad una fase precedente/successiva? I lavori sono stati portati avanti fin qui da un comitato di volontari a supporto della Parrocchia di Cervere, dapprima sotto la guida di don Beppe Uberto e oggi sotto la responsabilità di don Davide Pastore. L’ipotesi è ora quella di organizzare le risorse per portare avanti queste ricerche al fine di perimetrare l’area di interesse, individuarne le anomalie ed ipotizzare in seguito sondaggi archeologici finalizzati ad ottenere informazioni aggiuntive su quanto il terreno è riuscito a conservare nell’arco dei secoli. Quell’antico e resistente rudere che spunta in mezzo alla valle del Porro Cervere da oltre sette secoli è un testimone che sfida l’oblio per tramandare ostinatamente un messaggio alle generazioni odierne e future: c’è qualcosa là sotto, ed è qualcosa che ha una lunga ed importante storia da raccontare. Le origini dell’intera Valle Stura sono radicate in quel terreno.

L’analisi con il georadar dimostra come sia oggi importante proseguire le ricerche al fine di dare giusta dignità a secoli fondamentali per la formazione odierna dei nostri paesi, della nostra cultura, dell’identità religiosa e delle vicende storiche che hanno portato la Valle Stura a diventare percorso di pellegrini, legame transnazionale e punto di contatto tra le Alpi e la piana cuneese.