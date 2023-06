Ora Mormanno e Savigliano sono più vicine

Si è rafforzato il legame tra le città gemellate di Savigliano e Mormanno. E d'ora in poi, proprio a testimoniare tale rapporto, un largo della cittadina di Cosenza porta il nome di Savigliano.

La scorsa settimana, una delegazione saviglianese – guidata dal sindaco Antonello Portera, dal presidente del Consiglio Comunale Piergiorgio Rubiolo e dall'assessore di origini mormannesi Rocco Ferraro – è stata in Calabria, per rinsaldare l'amicizia con i territori da cui, negli anni passati, in tanti emigrarono a Savigliano in cerca di lavoro. Ad accoglierli, il sindaco di Mormanno Paolo Pappaterra.

Oltre all'incontro ufficiale tra le due Amministrazioni Comunali e l'intitolazione di una piazza a Savigliano, la visita ha previsto una gita sul Mar Tirreno, una sullo Jonio ed una tappa ad Orvieto.

Tante le realtà saviglianesi che hanno preso parte all'iniziativa in terra calabra: la Pro loco, la Croce Rossa, il Gruppo Alpini, la Protezione Civile, l'Avis, l'Aido, il Mutuo soccorso, l'Associazione Amici dell'Ospedale, il Consorzio Csea, il Civico Istituto Musicale Fergusio, Confartigianato Imprese Cuneo, Ascom, la stampa locale, rappresentanti delle scuole saviglianesi e componenti delle Consulte Comunali.

«Sono stati giorni emozionanti e ricchi di significato – afferma il sindaco di Mormanno Paolo Pappaterra –, sia per il nostro Comune che per quello di Savigliano. Ci siamo ritrovati da noi per suggellare il gemellaggio istituzionalizzato sin dal lontano 1989, elemento che rappresenta un fortissimo legame. L'intitolazione della nuova piazza ha voluto essere un simbolo tangibile della reciproca amicizia e della collaborazione tra le due cittadine».

«Siamo entusiasti di questa nuova tappa nella storia dei nostri due Comuni – prosegue Pappaterra – poiché continuiamo a costruire ponti di comprensione e solidarietà. Il gemellaggio tra Mormanno e Savigliano rappresenta un impegno condiviso per promuovere l'amicizia, la cooperazione e la crescita reciproca».

«Sebbene il legame con i nostri “gemelli” non si fosse mai spento – gli fa eco il sindaco di Savigliano Antonello Portera – questa visita ha senz'altro contribuito a rendere più viva l'amicizia. Un'amicizia nata nei decenni scorsi, quando da Mormanno in tanti vennero a lavorare a Savigliano, specie nel settore del legname. Agli amici cosentini abbiamo portato in dono alcuni simboli della nostra terra, da volumi storico-artistici ai biscotti “Pnön” di Levaldigi».

«Sia io che il mio collega Paolo Pappaterra – conclude Portera – siamo certi che questo gemellaggio porterà frutti positivi per entrambe le Comunità negli anni a venire».