Se il mercato corre veloce la Regione affianca le pmi contro la crisi: "Attenzione al 42% delle aziende"

Affiancare le piccole e medie imprese in difficoltà, magari in crisi, ma ancora recuperabile. È l'obiettivo del nuovo bando che la Regione mette in campo con un bando intitolato "Sviluppo impresa Piemonte"

"Delle 10.720 pmi piemontesi, circa il 30% è considerata vulnerabile e il 12% a rischio", dice l'assessore regionale Elena Chiorino. "Noi vogliamo arrivare su questo 42% prima che si inneschino circoli viziosi di segnalazioni e difficoltà con il credito e le banche".





Una dotazione da un milione di euro

Un milione di euro è la dotazione, rifinanziabile, della misura. "L'abbiamo voluta fortemente per aiutare le pmi a rilanciarsi e a prevenire le crisi, anche alla luce di un mercato sempre più veloce", dice ancora Chiorino. "L'avevamo pensata già prima della pandemia e ora si propone di contrastare anche gli effetti della guerra in corso. E poi transizione verde, digitale e ricambio generazionale. Un insieme di elementi che rischia di mettere in crisi le imprese".

Affiancare e rilanciare

Alcuni esperti possono affiancare i manager delle pmi per analizzare la situazione e per individuare la traiettoria per il rilancio. "Un aiuto fondamentale in questo arriva da Finpiemonte e dai nostri tecnici", dice Chiorino. "Sappiamo che in Piemonte potrebbe essere dura da scalfire la mentalità in cui l'imprenditore riconosca di essere in difficoltà. E ci può essere diffidenza verso l'uso di risorse umane in certe attività - conclude Chiorino - ma riteniamo sia fondamentale intervenire in anticipo sul rischio, anche puntando su formazione e aggiornamenti dei lavoratori".

"Qui si va a prevenire, ma anche a pianificare", sottolinea il neo direttore di Finpiemonte, Mario Alparone, alla sua prima uscita ufficiale. "Questo garantisce, insieme a un lavoro di squadra, una migliore messa a terra della misura".

C'è tempo fino a ottobre

Il bando scade il 14 ottobre del 2023, con possibilità di ri-finanziare. Accanto al mondo confindustriale (Torino, ma anche Biella e Cuneo), spazio anche per le pmi di Api Torino e il commercio con le varie Ascom provinciali.