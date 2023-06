Torna a Racconigi la 12h di calcio e pallavolo (+ padel!)

Sabato 15 e domenica 16 luglio torna a Racconigi la “12H” targata “Tocca A Noi Racconigi”, con i tornei di Calcio a 5, Green Volley e, novità di quest’anno, la gara di padel nei nuovi impianti di Via Principessa Mafalda di Savoia, 4. Si parte alle 18, allo "Stadio Trombetta", per una giornata e una nottata ricca di emozioni, sport e divertimento.

Il costo per l'iscrizione per ogni singolo torneo è di €15 a persona per ogni singolo sport. Per il padel è previsto un contributo aggiuntivo di €2,5 per l’affitto della racchetta (nel caso in cui il giocatore ne fosse sprovvisto). Il torneo di Padel è garantito esclusivamente al raggiungimento di 16 squadre. In caso di partite in contemporanea, l'organizzazione non varierà i gironi e i turni per il singolo iscritto a sport diversi. L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione con l’Atletico Racconigi, il Comune di Racconigi e l’Ass. sportiva Padel Nostrum.

ISCRIZIONI

Il Responsabile di ogni squadra compilerà una lista con i nomi dei giocatori partecipanti che dovrà consegnare personalmente all’organizzazione, unitamente alla quota di iscrizione entro e non oltre domenica 9 luglio.

DOVE FARE LE ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno essere effettuate presso l’Agricola Racconigese negli orari di apertura del negozio oppure durante le serate del 19° Memorial “Baroncini, Bello, Dalmasso”, il lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 20 alle 22,30, presso i campetti delle elementari in Via F. Ton, 4 a Racconigi. È fortemente consigliato scaricare e compilare il modulo di adesione pubblicato sull’evento Facebook, in modo di accelerare la procedura di iscrizione

SERVIZI DURANTE L’EVENTO

Ci sarà la possibilità di montare la tenda per la notte senza prenotazione e senza costi aggiuntivi, consumare cibi e bevande, usufruire delle docce e degli spogliatoi. Una delle novità è la presenza di una “Chill out zone”, un’area relax allestita con giochi e punti di intrattenimento per i partecipanti alle gare e non. Ai primi 200 iscritti sarà consegnato e garantito un pacco gara con: sacca, buono colazione, cordino, porta bicchiere, borraccia e altri gadget. Per qualsiasi informazione è possibile leggere il regolamento completo sull’evento di Facebook oppure contattare i seguenti numeri di telefono: Pets 349 8663128, Guz 345 341571, Pane 340 2125280 e Bellino 348 3779611.