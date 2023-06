“Villawood”, due serate di cinema all’aperto per l’estate villanovese

Il Comune di Villanova Mondovì annuncia il primo degli eventi estivi. A cavallo tra giugno e luglio arriva “Villawood”, la rassegna cinematografica all’aperto.

Due le serate in programma: si parte martedì 27 giugno presso il campetto di corso Europa con la proiezione di “Kung Fu Panda”, un film d’animazione comico/action per tutta la famiglia. Il secondo appuntamento è per martedì 4 luglio presso il campetto di Largo XXV Aprile con “Invictus”, il capolavoro di Clint Eastwood che racconta la Coppa del Mondo di rugby ospitata e vinta dal Sudafrica nel 1995, poco dopo l’insediamento di Nelson Mandela come presidente della nazione.