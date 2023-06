Fasi della relazione di coppia

L'amore è molto bello, o così si dice, ma ha fasi molto diverse che sono necessarie per evolvere in coppia o per capire se si vuole davvero stare in una. È molto importante riconoscere tutte queste fasi per non cadere nella disperazione e mantenere la calma in ogni momento.

È vero che ci sono momenti in cui si perde la speranza e si cerca di buttare via tutti gli anni costruiti; ma se si superano gli ostacoli, il risultato può essere molto gratificante.

Tutte queste fasi verranno discusse di seguito. In esse si vedranno processi molto diversi; dalla fase iniziale in cui l'amore è molto presente, alle fasi di distacco, in cui alcuni, probabilmente, ricorrono ad alcune delle migliori escort del portale di annunci classificati Bakeca Incontri Milano per soddisfare le loro esigenze.

1. Fase di innamoramento

Quando inizia una relazione, è perché c'è stata qualsiasi forma di attrazione, sia essa mentale, fisica o spirituale. È in questo momento che la fase di innamoramento è più presente. Questo perché si sente l'adrenalina di conoscere quella persona e fare molte attività insieme.

Questa fase è il punto di partenza che consente di stabilire una relazione. La sua durata varia molto (da un paio di mesi a anni) e dipende sempre da ogni persona e circostanza. Ci sono studi che dimostrano che in questo periodo ci sono ormoni molto coinvolti. Tra questi ormoni ci sono la dopamina, la noradrenalina, la serotonina, il testosterone e l'estrogeno. Questi hanno funzioni e caratteristiche molto specifiche che, senza dubbio, influenzano e alterano il modo di percepire il mondo durante questo ciclo. In questo momento si solitamente si sentono le famose farfalle nello stomaco. Per questo motivo, il fatto di essere infedeli o di contattare alcune delle più belle escort è molto limitato, poiché si ha occhi solo per una persona. 2. Fase di attaccamento precoce La fase di innamoramento porta, indubbiamente, ad una fase di attaccamento. In questa fase si consolidano aspetti, motivi o ragioni per cui si decide di continuare la relazione. In questo ciclo, gli ormoni menzionati in precedenza sono ancora presenti. Alcuni scienziati tendono a correlare questa fase con un momento in cui si ha solo vita sociale da fare in coppia. Per questo motivo, si priorizza il tempo con il partner, poiché questo fa aumentare i livelli di dopamina, serotonina e altri componenti chimici. È molto importante sapere che ogni persona, in questo processo, agisce in modo molto diverso e ciò spesso causa molti problemi se non si ha la conoscenza necessaria. Ci sono coloro che sentono una dipendenza dall'altra persona; e altri che semplicemente, a causa di una maggiore maturità emotiva, non sentono quella necessità costante di vedere l'altro. 3. Fase di crisi o conflitto Come si può notare, tutte le fasi sono collegate in modo diretto o indiretto e tutte hanno conseguenze, sia positive che negative. È vero che in qualsiasi momento della relazione si possono attraversare momenti scomodi, spesso causati da problemi personali.