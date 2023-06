Inaugurato a Bra il Poliambulatorio Medico Specialistico Medical Center

Scatta l’ora “x” per Medical Center, che è quella di una rinascita nel segno della medicina preventiva e specialistica, ma sempre di territorio.

Il passaggio dalla sede “dove tutto iniziò”, in via Montenero 3 a Bra, va letto infatti come un ampliamento di mission e di alta specializzazione del servizio di prevenzione e di cura nel segno dell’attuale “rivoluzione sanitaria” in corso, certamente accelerata dal dopo pandemia.

Dalla moderna filosofia paziente-centrica, i riflettori puntano dunque sul binomio “medico/cittadino”, a sottolineare i due grandi pilastri di questo nuovo inizio: l’avanguardia tecno-professionale unita al potenziamento della medicina territoriale. Non solo più metri a disposizione, dunque, ma più dottori e più specialità mediche:

“Medical Center è nato, e rinasce, da un modo nuovo di guardare la salute

come comunità, in integrazione con le istituzioni sanitarie e grazie all’organizzazione di un team multidisciplinari di professionisti che lavorano in sinergia facendo della prevenzione e dell’eccellenza medico-diagnostica uno strumento di innovazione culturale. La fortuna di avere già ‘un passato’ nella precedente sede, non fa che consolidare e rafforzare questa rinnovata presenza sul territorio cuneese e inter-provinciale, ampliando l’offerta di prestazioni di avanguardia secondo un criterio di accessibilità e un modello di cura totalmente personalizzato”.

Dott. Camillo Scimone, Direttore Sanitario Medical Center





Dalla centralità della Medicina del Lavoro seguita dal Symed Medical Synergy – a cui resta dedicata la sede di via Montenero - alla specializzazione nella Medicina dello Sport (in cui lo stesso direttore Scimone vanta la recente nomina di consulente di attività motoria preventiva nelle aziende da parte della Federazione Medico Sportiva Italiana), agli anni di collaborazione con la Clinica di cura ‘Città di Bra’, è subentrata la necessità di strutturare un servizio più vicino alle nuove esigenze del comprensorio cuneese.

““La pandemia ci ha ricordato quanto sia importante investire in sanità, e nella sanità di territorio. A questo servono le case di comunità e a questo servono gli ambulatori che, grazie alla collaborazione tra pubblico e privato, arricchiscono la rete del nostro sistema sanitario regionale pubblico. La sanità piemontese arriva da oltre un decennio di tagli, blocco del turn over e mancati investimenti. Noi siamo al lavoro per invertire questa tendenza: abbiamo avviato un piano per la riduzione delle liste d’attesa che, secondo Agenas e Corte dei Conti, ci ha consentito di recuperare, primi in Italia, nel 2022 il 92% degli interventi che erano stati cancellati a causa del Covid; siamo al lavoro con i sindacati per un piano straordinario di assunzioni anche con risorse regionali e stiamo mettendo in campo un programma di investimenti di edilizia sanitaria per realizzare nuovi ospedali e rinnovare quelli che hanno già qualche anno. Insomma, lo sforzo è continuo, e anche grazie ad attività come quella del Medical Center, sono sicuro che sapremo rispondere sempre meglio al bisogno di salute delle nostre comunità”.

Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte





Già forte della sua esperienza dal 2016, Medical Center firma un’ampia gamma di specialità mediche, finalizzate alla tutela della salute in generale, alla diagnosi tempestiva, alla terapia mirata e al benessere globale della persona. Prevenzione e percorsi personalizzati di cura sono, inoltre, già sintonizzati sul rapporto “One Health”, cioè dotati di un approccio integrato e unificante che mira ad equilibrare e ottimizzare in modo sostenibile la salute di persone ed ecosistemi, per ovviare il più possibile alla medicina da codice rosso e praticare nell’ordinario quella preventiva.

Per questo, la nuova sede del poliambulatorio in via Isonzo 9 a Bra, offrirà oltre trenta visite specialistiche da parte di altrettanti professionisti, qualificati nelle rispettive branche a loro volta modulate da un progetto sanitario complessivo che prevede numerosi servizi integrativi quali: la diagnostica strumentale, piccoli interventi di chirurgia, prestazioni ambulatoriali e pacchetti di prevenzione sviluppati secondo le più attuali indicazioni della Ricerca scientifica.

A fare la differenza, in continuità con “l’era Medical” di via Montenero, sarà infatti il Centro di Genetica in capo alla società DNA Center, da anni punto di riferimento del territorio per le analisi del DNA riguardanti l’ereditarietà di sindromi e patologie, la diagnosi prenatale e pre-concepimento, l’analisi delle intolleranze alimentari, la medicina preventiva in ginecologia e oncologia.

Altro cavallo di battaglia sarà il Polo Pediatrico, un centro altamente specializzato per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie di bambini e ragazzi grazie all’integrazione di specializzazioni sanitarie, organizzate per accompagnare le famiglie nelle sfide attuali legate a infanzia, adolescenza e genitorialità attiva.

A suo naturale completamento, Medical Center rinnova anche una sua eccellenza di forte richiamo, quella della Medicina dello Sport, organizzata con protocolli differenziati per fasce d’età a partire dall’infanzia, per effettuare valutazione cliniche, funzionali e attitudinali rivolte ad atleti agonisti e non, insieme ad esami finalizzati al rilascio del certificato di idoneità.

All’interno dell’esteso paniere di specialità mediche, il nuovo Medical si profilerà per un’altra avanguardia tecnologica: quella del Polo Specialistico di Endoscopia Digestiva, dedicato alla diagnosi preventiva e alla cura delle patologie gastro-enterologiche, che utilizzerà strumenti ad alta definizione e di ultima generazione per eseguire tutte le tipologie di esami endoscopici, diagnostici e terapeutici in un’area “recovery” riservata, predisposta per un comfort eccellente tanto nella preparazione all’indagine endoscopica, quanto nello smaltimento della sedazione post-intervento.

“L’ultima edizione del Rapporto Civico sulla Salute ha evidenziato come, accanto alla parola ‘qualità’ riferita ad ogni nuovo format sanitario, la seconda discriminante fondamentale sia quella legata al ‘tempo’, un driver di benessere che non può limitarsi all’ottimizzazione delle liste d’attesa. Ecco perché - in continuità strategica e operativa con il grande lavoro di territorio promosso dal mondo Ascom Confcommercio cuneese con le sedi di Alba, Fossano e Savigliano unitamente alla nostra di Bra e all’Amministrazione comunale – abbiamo voluto valorizzare l’alleanza tra professionisti sanitari e tecniche all’avanguardia per rispondere tempestivamente ai nuovi bisogni della comunità, per contribuire alla rigenerazione sanitaria attivamente promossa dalla Regione a favore di famiglie e cittadini, oltre che dei nostri numerosi associati”.

Luigi Barbero, Direttore Ascom Bra





Grazie alla grande concertazione di territorio messa in atto, Medical Center punta a integrare un’offerta di servizi ambulatoriali di qualità erogati in regime privato o in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, con Compagnie Assicurative, Fondi Sanitari Integrativi e Casse Mutua.