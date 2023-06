Scoprite RoundMe, il principale strumento per la creazione di tour virtuali nella fotografia panoramica

State cercando una soluzione per realizzare e pubblicare tour panoramici in VR? Non cercate oltre, l'applicazione mobile RoundMe risponde a tutte le vostre esigenze. Questa è la piattaforma di creazione e pubblicazione di tour virtuali dedicata ai fotografi panoramici.

Cosa è RoundMe?

RoundMe è un'applicazione dedicata ai tour virtuali nella fotografia panoramica. Permette agli utenti di creare, caricare e condividere immagini panoramiche e contenuti multimediali. Gli utenti della piattaforma hanno anche la possibilità di esplorare i contenuti degli altri tramite visori VR e Google Cardboard.

A chi è destinata l'applicazione mobile?

L'applicazione mobile è stata progettata pensando ai fotografi panoramici. Tuttavia, non si rivolge esclusivamente a questo settore. È uno strumento utile per architetti, ingegneri, fotografi e designer 3D.

Pubblicazione di panorami VR su RoundMe

Uno degli aspetti fondamentali di questa applicazione è la possibilità di pubblicare panorami VR. È possibile caricare con facilità diversi panorami a 360 gradi. Quando si parla di pubblicare panorami VR su questa piattaforma, la qualità è fondamentale. L'applicazione supporta immagini in formato JPEG e TIFF e può visualizzare immagini fino a 65.000 pixel grazie alla funzione di multirisoluzione. Inoltre, grazie al cloud storage, è possibile caricare un numero illimitato di contenuti. La funzionalità del cloud storage aiuta anche a gestire questioni di sicurezza. Tutti i file caricati sulla piattaforma sono archiviati in modo sicuro nel cloud, dove possono essere scaricati facilmente e in qualsiasi momento.

Tour virtuali con RoundMe

Quest'applicazione offre anche la possibilità di creare tour virtuali che gli altri possono esplorare. Offre diversi strumenti che facilitano la creazione di tour panoramici sofisticati e notevoli. Inoltre, consente di condividere le proprie realizzazioni con gli altri attraverso storie a 360 gradi. RoundMe mette a disposizione portali, mappe, schermate di benvenuto, hotspot e suoni per creare storie e tour virtuali accattivanti. Questa app per tour virtuali ha ricevuto riconoscimenti internazionali per essere il costruttore di tour virtuali più intuitivo in assoluto. Inoltre, le sue creazioni sono progettate per adattarsi perfettamente a qualsiasi sito web moderno. I tour virtuali creati con questa applicazione possono essere visualizzati in modalità VR direttamente dal browser.

Oltre a creare i tour virtuali, RoundMe offre la possibilità di incorporarli in altri siti web. Non è necessario incorporarli così come sono. Potete aggiungere un tocco personale a questi tour personalizzando il marchio. L'applicazione vi consente di modificare il logo predefinito e di sostituirlo con il vostro o con quello dei vostri clienti. Inoltre, potete personalizzare l'aspetto dei contenuti utilizzando layout di interfaccia riutilizzabili. Potete creare questi layout e salvarli per utilizzarli su vari contenuti da personalizzare. Gli embed di questa applicazione sono molto flessibili e funzionano perfettamente sia su dispositivi mobili che desktop.

Creare un portfolio VR e condividerlo su RoundMe

RoundMe permette di fare molto di più che creare e pubblicare tour VR. Avete la possibilità di costruire il vostro portfolio e mostrarlo sulla piattaforma. Non c'è limite alla quantità di contenuti che potete aggiungere al vostro portfolio. Di conseguenza, potete scattare, montare, caricare e vendere tutti i contenuti che siete in grado di produrre. Inoltre, potete controllare chi ha accesso al vostro portfolio utilizzando le funzioni di protezione con password e whitelist di domini. C'è anche una sezione bozze dove potete archiviare i vostri tour fino a quando non saranno pronti per essere pubblicati o visualizzati nel vostro portfolio.

Anche fotografi panoramici, ingegneri, architetti e designer 3D si affidano a questa applicazione mobile per trarre ispirazione. RoundMe funge anche da social network, permettendo di seguire e connettersi con i migliori creatori di tour virtuali. È presente un feed di progetti, dove è possibile monitorare e seguire i migliori tour virtuali realizzati sulla piattaforma.

Inoltre, l'applicazione offre la possibilità di visualizzare tour virtuali, esplorare diverse località in tutto il mondo tramite gli hotspot e condividerli con la comunità attraverso i portali o utilizzando visori VR. Con più di 200.000 tour e oltre 400.000 panorami caricati sulla piattaforma, trovare ispirazione è facile. Inoltre, la piattaforma dispone di una funzione di mappa del mondo che permette di visualizzare i tour sia nelle vicinanze che in località lontane. Infine, il suo potente motore di ricerca facilita la ricerca dei tour in base al titolo, alla località, alla categoria o alla descrizione.

Conclusione

RoundMe è stata lanciata nel 2014. Appena un anno dopo, è stata classificata tra le migliori nuove app su iTunes in 58 Paesi e ha raccolto oltre 3 milioni di dollari. Ad oggi, l'azienda ha conquistato la reputazione di essere una delle principali applicazioni per la realizzazione di tour virtuali, tanto per aziende quanto per privati.