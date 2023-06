A Camerana una serata dedicata alle emergenze climatiche

Dopo la proiezione di Bugs a Sale San Giovanni, Cineperlaterra, i Comuni e le Pro loco di Sale San Giovanni e Camerana, presentano, nella cornice tematica delle Emergenze Climatiche ed i Futuri Scenari, Utama-La terra dimenticata; Camerana venerdì 30 giugno alle 21.00 presso il salone Pro Loco in località Villa.

Il film – Bolivia/Uruguay/Francia, 2022, 87 min – diretto dal giovane regista esordiente boliviano Alejandro Loayza Grisi, è ambientato in uno dei territori più esposti e vulnerabili ai cambiamenti climatici sulla Terra e racconta il costo umano di questo cambiamento attraverso la storia dei suoi protagonisti, voci di una coscienza perduta e una saggezza che raramente viene ascoltata.

Il territorio già ostile sta diventando sempre più inospitale, costringendo le popolazioni autoctone a migrare verso città dove non sanno vivere e dove si parla una lingua che non è la loro. Hanno pochissime opportunità in questo nuovo ambiente, in particolare le persone più anziane. Pertanto molti di loro sono riluttanti a unirsi all’enorme migrazione che negli ultimi anni ha prodotto l’abbandono delle campagne boliviane sempre più disabitate

I personaggi di Virginio e Sisa (attori non professionisti e uniti anche nella vita privata), con tutta la saggezza maturata negli anni, rappresentano una cultura che ha visto le sue giovani generazioni perdere la lingua e il loro sapere mentre si integravano con un mondo sempre più globalizzato. Utama, che significa “la nostra casa”, è anche una storia d’amore (e di differenze di genere). “Indipendentemente dalle differenze culturali tra questi personaggi e il pubblico, volevo mostrare il loro amore come una forza universale” afferma il regista.

Il film è stato vincitore del Gran Premio della Giuria al Sundance 2022 ed è stato scelto dalla Bolivia per rappresentarla agli Oscar 2023.

Al termine delle proiezioni avremo il piacere di poter dibattere sul tema proposto.

A seguire buffet offerto dalla pro loco di Camerana.

La partecipazione è gratuita con offerta libera.