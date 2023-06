Bra, sale l’attesa per la cena sociale della Fondazione Aghav onlus

Sono in via di conclusione i preparativi per la tanto attesa cena sociale della Fondazione Aghav onlus (Associazione genitori handicap volontari).

Nel solco di una tradizione che si rinnova di anno in anno, i volontari del sodalizio guidato da Pasquale Bonino danno appuntamento per sabato 1° luglio, alle ore 19.30, presso l’area verde del quartiere Oltre-Ferrovia, in via Rosselli, 5.

Ma vamos con i dettagli. Il menù prevede affettati misti, capricciosa di mare, paella di carne e pesce più dessert al costo di 20 euro a persona (escluse bevande e caffè). Inoltre, sarà in funzione il servizio bar.