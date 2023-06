Con Mambolosco e Rhove Villafranca Piemonte (To) dà il via all’estate

Due serate con la musica trap, con la dance, la techno e l’hardstyle: a Villafranca Piemonte (To) fervono i lavori per accogliere il pubblico del Villa Music Festival di venerdì 23 e sabato 24 giugno. Nel piazzale del Pala Bus Company in via Brigata Alpina Taurinense dalle 19 alle 3 di notte si alterneranno sul palco dj di fama internazionale con la partecipazione di due tra i trapper italiani più ascoltati del momento: Mambolosco e Rhove.

“Al termine dell’anno scolastico abbiamo pensato ad un festival che permetta ai giovani di festeggiare ascoltando i loro generi musicali preferiti” annuncia il sindaco di Villafranca Piemonte Agostino Bottano.

La scelta degli artisti è stata guidata dai giovani stessi: “Li abbiamo consultati per capire quali fossero i musicisti migliori e per un mese abbiamo vagliato assieme alcune ipotesi” racconta l’assessore alle manifestazioni Flavio Vaschetto. Il Comune ha patrocinato il festival che è stato organizzato dalla Pro loco: “Saranno almeno una quarantina i volontari che in quelle due sere garantiranno il servizio bar e ristorazione fino al temine delle esibizioni” assicura Franca Alciato, presidente dell’associazione.

Lo spazio del piazzale del Pala Bus Company sarà organizzato in modo da offrire ai genitori che accompagneranno i figli minorenni un’area ristoro food and drink dove potranno scegliere tra i piatti in menù preparati dalla Pro loco.