Cuneo, si presenta la nuova edizione del libro “Sentieri e meraviglie delle Alpi Marittime”

Proseguono le serate del giovedì nella sede del Club alpino italiano a Cuneo in via Porta Mondovì.

Dopo l'incontro di giovedì scorso dedicato all'inquinamento luminoso segue una proiezione di immagini commentate dal vivo che ci porterà alla scoperta di itinerari e bellezze naturali delle nostre Alpi Marittime.

Giovedì 22 giugno alle ore 21 verrà infatti presentata la nuova edizione del libro “Sentieri e meraviglie delle Alpi Marittime”.

L'autore, l' alpinista, geologo e giornalista genovese Andrea Parodi, con la collaborazione di Roberto Pockaj ed Andrea Costa presenta numerosi itinerari escursionistici dal Colle di Tenda al Colle della Lombarda, nei Parchi delle Alpi Marittime e del Mercantour.

Le serate proseguiranno poi nel mese di luglio, sempre di giovedì, con due proiezioni dedicate rispettivamente all'Iran e al Nepal.

Le proiezioni all'aperto con la collaborazione di Nuovi Mondi Festival sono invece rimandate a settembre.

Parallelamente agli incontri del giovedì proseguono o prenderanno il via i vari corsi in programma: yoga, meccanica per bici da montagna, acquerelli mentre si è appena concluso il corso di intreccio cestini tenuto da Sergio Savio.