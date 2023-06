Rifreddo, aperte le iscrizioni per il torneo di Beach Volley di San Luigi

Il torneo di Beach Volley di “San Luigi”, firmato Volley Saluzzo, che si svolge presso gli impianti sportivi rifreddesi di via della Palestra è sicuramente uno degli appuntamenti più amati dell’estate rifreddese. Lo stesso attira, infatti, sempre molti appassionati della zona e propone spesso sfide assai avvincenti.

Come già negli anni scorsi, gli organizzatori formeranno il calendario con squadre di 4 giocatori più due riserve facoltative. All’interno di ogni equipe ci dovranno sempre essere almeno due donne in campo e si potranno iscrivere le persone che hanno compiuto almeno quattordici anni.

L’iscrizione al torneo (che costa 65 euro per ogni squadra e 5€ per ogni giocatore per l’assicurazione) va effettuata entro venerdì 23 giugno tramite Whatsapp al numero 3318887151 e eventuali informazioni si possono reperire presso gli Impianti sportivi.