Pontechianale, fa discutere la “Riserva naturale dei Laghi di Tour Real”

Sta facendo discutere la delibera adottata dal Consiglio comunale di Pontechianale il 29 maggio nella quale si chiede di istituire una nuova “Riserva naturale dei Laghi di Tour Real”.

Un caso che è bene spiegare a beneficio dei lettori visto che nei giorni scorsi si sono registrate varie prese di posizione.

La decisione, voluta dall’amministrazione del Comune dell’alta valle Varaita guidata dal sindaco Andrea Allasina, è stata contestata già nella sua genesi dall’assessore Paolo Gaudissard il quale poi – nel momento della votazione - si è astenuto sostenendo che “i tempi non sono maturi” e che “la proposta avrebbe dovuto avere prima un coinvolgimento della popolazione”.

Non è chiaro se la delibera sia stata adottata motu proprio dall’amministrazione comunale del paese del lago o se vi sia stato un preventivo (per quanto sommario) scambio di vedute con alcuni amministratori del Parco del Monviso.

Sta di fatto che sulla vicenda c’è stata un’immediata levata di scudi da parte dell’Enalcaccia.

“Il Comune di Pontechianale – afferma il presidente provinciale dei cacciatori Paolo Testa - ha deliberato e reso disponibili propri terreni per un ulteriore ampliamento del Parco del Monviso. L’area interessata è quella del vallone dell’Antolina e dei laghi Blu. Ai 10 mila ettari già oggi parco se ne aggiungerebbero quindi altri 400, sottoposti a vincoli dal punto di vista agricolo, pastorale, venatorio, idrogeologico e di semplice fruizione turistica. Prendiamo atto di una decisione non certo trasparente della nuova amministrazione di Pontechianale e del sindaco Allasina: amministrazione che, se da un lato chiede e coinvolge le associazioni per dare una mano al paese ed alla comunità di residenti e turisti, dall’altro prende iniziative senza confrontarsi con nessuno su cose importanti.

Inoltre – osserva Testa che chiama in causa anche la possibile evoluzione della peste suina – evidenzio che, trattandosi di un’area protetta del tutto avulsa al gruppo del Monviso, fa presagire chiaramente un futuro ampliamento al vallone di Sustra, del colle dell’Agnello e quello di Saint Veran”.

Al riguardo, a stretto giro di posta, è arrivata una puntualizzazione dei vertici del Parco del Monviso: “La proposta di istituzione di una nuova area protetta, se accolta dalla Regione Piemonte – è detto in una nota stampa -, prevede un iter legislativo da parte del Consiglio Regionale del Piemonte che comporta, tra l’altro, la consultazione formale di tutti i soggetti associativi portatori di interessi diversi. Anche per questo motivo, nel prendere atto della volontà espressa dall’amministrazione comunale di Pontechianale l’Ente di Gestione delle Aree Protette Monviso, nel rispetto degli indirizzi dell’Assessorato Parchi della Regione Piemonte, sottolinea l’opportunità che tali iniziative siano assunte a seguito di un confronto con tutte le associazioni di categoria e gli attori socio-economici rilevanti a livello locale”.