“Tracce fattibili ma non previste”: prima prova "andata" per i maturandi 2023 [VIDEO]

Sei ore per lo svolgimento. Sette tracce trasversali per 4.744 candidati in Granda (4.689 interni e 55 privatisti).

Sono i numeri della prima prova dell'esame di maturità.

I maturandi hanno dovuto fare i conti con la poesia “Alla luna nuova” di Salvatore Quasimodo, “Gli indifferenti” di Alberto Moravia, “L'idea di nazione” di Federico Chabod, Piero Angela, “Intervista con la Storia” di Oriana Fallaci. E ancora i temi di attualità sulla Lettera aperta al ministro Bianchi sugli esami di maturità, e l'Elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp di Marco Belpoliti.

“Tracce fattibili ma inaspettate”, ci hanno detto i ragazzi e le ragazze all'uscita.

