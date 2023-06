Handbike, Giro d'Italia: Igor Galliano sul podio a Vicenza

Dopo le performance del presidente Tallone e in attesa dei Campionati Italiani dove saranno tanti i cuneesi in pista, domenica 18 giugno Igor Galliano, nella MH1, ha portato la sua handbike al 3° posto di categoria: una grandissima soddisfazione per questo atleta capace di andare a podio nella tappa del Giro d’Italia svoltasi a Vincenza.

“Dopo un lungo periodo di riposo e con allenamenti a singhiozzo, in questa domenica così calda, sono riuscito con grandi difficoltà, ma con estrema gioia, a portare a casa una splendida medaglia di bronzo; sono consapevole che dovrò mantenere un allenamento costante se vorrò ancora salire sul podio.”, afferma lo stesso Galliano.