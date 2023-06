Panathlon Club di Cuneo: La Fausto Coppi 2023, "Innovare nella tradizione"

Lo scorso giovedì 15 giugno, al ristorante “Il Picchio Rosso” in frazione Roata Chiusani di Centallo, si è svolto l’incontro conviviale del mese di giugno dei soci del Panathlon Club di Cuneo.

Il sodalizio ha ospitato Davide Lauro, Presidente dell’Associazione Sportiva “La Fausto Coppi on the road” organizzatrice della Gran Fondo Ciclistica cuneese che onora il “Campionissimo” Fausto Coppi, giunta alla 34esima edizione.

Nel suo intervento il Presidente ha evidenziato che la manifestazione celebra l’entusiasmo e l’amore per la bicicletta, che s’impegna per la valorizzazione del territorio e che quest’anno pone ancora di più l’accento sulla tutela dell’ambiente e nella realizzazione di progetti di solidarietà.

La Gran Fondo non è solo il momento agonistico della domenica ma è diventata un “evento” con identità internazionale della durata di tre giorni, da venerdì 23 sino a domenica 25 giugno, con una serie di manifestazioni collaterali che avranno luogo nel centro storico di Cuneo. Nella giornata di venerdì, in Piazza Galimberti, avrà luogo la “Fausto Coppi TeoBike”, in onore del Comm. Lorenzo Tealdi (già Vice-Presidente Panathlon Cuneo), scomparso l’anno scorso, che assieme all’amico Guido Campana, collaborò alla realizzazione delle prime due edizioni della “Fausto Coppi” (1987 – 1988).

A questa manifestazione Davide Lauro tiene moltissimo, e in proposito ha dichiarato “la TeoBike è l’evento nell’evento, alle ore diciotto, cento ragazzini in movimento, che indosseranno la “Maglia Rossa” dedicata a Tealdi, sprigioneranno energia pura in bicicletta, giocando anche a pallapugno, basket, pallavolo, calcio e ginnastica”.Alla conviviale era presente la signora Agnese Candela, moglie del compianto Teo, che ha ricevuto dal Presidente Davide Lauro la maglietta rossa della “Fausto Coppi TeoBike” e dal Presidente del Panathlon Cuneo, Giovanni Mellano, una targhetta ricordo in ceramica, con il “logo” del Panathlon, da applicare sulla lapide del loculo dove riposa Teo, nel cimitero di Sant’Anna Avagnina.