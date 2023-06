Racconigi Cycling Team pronto per la “Tre Giorni Giudicarie Dolomiti”

Tutto pronto in casa Racconigi Cycling Team in vista della nuova edizione della “Tre Giorni Giudicarie Dolomiti”, manifestazione in prove multiple riservata alla categoria donne junior voluta dalla Società Ciclistica Storo ASD, con il supporto di diversi enti ed associazioni locali trentine.

Ad aprire la manifestazione, venerdì 23 giugno (a partire dalle ore 18:00), sarà come sempre la “Notturna Castel Romano”, gara tipo pista che si svolgerà sul collaudato circuito ricavato nel centro abitato di Creto, nel comune di Pieve di Bono-Prezzo (TN). Sabato 24 giugno sarà la volta della “Crono Idroland”, gara contro il tempo individuale tra Baitoni, frazione lacustre del comune di Bondone, e le campagne note per la Farina Gialla di Storo, con suggestivo arrivo in riva al lago posto tra le province di Trento e di Brescia.

Domenica 25 giugno, infine, si terminerà con la “Coppa Giudicarie Centrali”, in programma a Preore di Tre Ville (TN). 73,2 i chilometri totali che le atlete in gara dovranno affrontare, spalmati per le strade di un circuito ricco di saliscendi, lungo poco meno di 11000 metri, da ripetere per 7 volte. Il ritrovo è fissato alle ore 7:00 presso il campo sportivo di Preore, mentre la bandierina a scacchi che darà il via alla corsa verrà abbassata alle ore 8:55.

La casacca della formazione presieduta da Silvio Traversa e diretta in ammiraglia dal team manager Claudio Vassallo sarà difesa dalle junior Irene Cagnazzo, seconda classificata al “Gran Premio Ciclisti Arcade” ad Arcade (TV), Arianna Giordani, dominatrice del “Trofeo Bussolati Asfalti” disputato a Bianconese di Fontevivo (PR) e reduce dalle brillanti prestazioni ai “Campionati Italiani su Pista” di Dalmine (BG), Giorgia Porro ed Alessia Sgrisleri. Giordani, Porro e Sgrisleri parteciperanno a tutte le tre prove della “Tre Giorni Giudicarie Dolomiti”, mentre Irene Cagnazzo non disputerà la cronometro individuale di sabato.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “TRE GIORNI GIUDICARIE DOLOMITI”:

- Cagnazzo Irene (Junior II° Anno)

- Giordani Arianna (Junior I° Anno)

- Porro Giorgia (Junior I° Anno)

- Sgrisleri Alessia (Junior I° Anno)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Luca Mesce