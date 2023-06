Cuneo Volley, presentati ufficialmente l'opposto Jensen ed il giovane schiacciatore Bristot (VIDEO)

Solstizio d’estate con doppia presentazione per Cuneo Volley.

Nel giorno più lungo dell’anno, la società del presidente Gabriele Costamagna ha presentato alla stampa, e per la prima volta in stagione anche ai tifosi (la conferenza era trasmessa in diretta sul canale Instagram della società) gli ultimi acquisti.

La conferenza stampa si è tenuta presso gli uffici dello stabilimento Acqua S.Bernardo a Garessio, storico sponsor di Cuneo Volley, alla presenza della responsabile marketing Elena Tassone. L’incontro è stato preceduto da un’interessantissima visita ai reparti d'imbottigliamento di Acqua S.Bernardo.

Collegato da Copenaghen quello che si presenta come mano pesante della squadra di Matteo Battocchio, il danese Mads Jensen prelevato dalla Blue Volley Verona dove ha militato per due stagioni nella SuperLega.

Presente a Garessio il giovane schiacciatore Leonardo Bristot, ex Parella Torino. Un giocatore, quest’ultimo, sul quale il direttore sportivo Paolo Brugiafreddo scommette molto: “Sono particolarmente orgoglioso di annunciare il suo arrivo”, le sue parole.

E Leonardo ha ringraziato: “La società mi ha dato questa possibilità, ora starà a me lavorare nel miglior modo possibile per ricambiare la fiducia”.

In attesa di arrivare a Cuneo per l’inizio degli allenamenti nella seconda metà del mese di agosto, Jensen si è dimostrato altrettanto entusiasta dell’opportunità cuneese: “Ho parlato con l’allenatore e anche se non conosco ancora di persona i miei compagni so che la nostra sarà una squadra in grado di combattere per ogni obiettivo”.

Mads ha parlato anche della sua ripresa fisica in seguito all’operazione alle ginocchia alla quale si era sottoposto nel maggio di un anno fa: “Sto bene, sono pronto”.

Lui che ha iniziato la sua carriera nel mondo della pallavolo giocando come palleggiatore, a Cuneo sarà chiamato a mettere giù le palle che contano. Un compito che ha svolto in modo egregio a Verona, dove ha lasciato un ottimo ricordo nei tifosi: “Sono nato palleggiatore, ho ottenuto anche un paio di titoli quale Mvp del campionato danese in questo ruolo, ma onestamente è molto più entusiasmante schiacciare”.

A proposito di tifosi il giovane danese si è rivolto a quelli di Cuneo: “So che lì il pubblico è esigente ed altrettanto competente. Insieme ci divertiremo”.