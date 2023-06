A Grinzane gli stati generali del turismo enogastronomico coi saluti del ministro e la Spagna ospite d'onore

Cominciata nella mattinata di oggi, 21 giugno, coi saluti delle autorità e degli organizzatori, la 6ª edizione del Food&Wine Tourism Forum a Grinzane Cavour.

Con la direzione scientifica di Roberta Milano e il grande lavoro di tutto lo staff dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero ha preso il via un Forum di grande livello, con numerosi e qualificati ospiti partecipanti, come importante è il filo conduttore che nasce dal termine futuristico «Prospettive».

In mattinata sono arrivati i saluti e gli auguri di buon lavoro da parte del ministro Daniela Santanchè, non presente a causa di pregressi impegni istituzionali, che in un passo del messaggio scrive: “Se l’obiettivo è quello di portare il turismo a diventare la prima industria italiana non possiamo che adottare un approccio strategico, mettendo le cose in prospettiva: agire nel presente, ma tenendo in mente il conseguimento di risultati non solo nell’immediato, bensì anche, e soprattutto, nel lungo periodo”.

Ha sostenuto il presidente dell’Ente Turismo Mariano Rabino: “II tema delle «Prospettive» è ormai caro all’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero che, in questo delicato momento storico, ha scelto di interrogarsi sul futuro e sulla sostenibilità del turismo per la nostra destinazione. Negli anni il Food&Wine Tourism Forum è diventato un appuntamento di formazione e confronto atteso e irrinunciabile per gli addetti ai lavori, in una terra naturalmente vocata al turismo enogastronomico. In questo 2023 vogliamo quindi indagare il concetto di prospettiva sotto vari aspetti e condividere spunti e riflessioni con il mondo accademico, quello dell’industria e degli operatori. Con un approccio sempre più partecipato e corale, siamo particolarmente felici inoltre della nuova e rafforzata partnership con BTO Firenze, così come di ospitare la Spagna per confrontarci e comprendere meglio i modelli di turismo enogastronomico vincenti”.

OSPITI E NOVITA’ DEL FORUM

La Spagna è la nazione ospite d’onore. Al 1° posto nel Travel & Tourism Competitiveness Index e al 3° posto nel Travel & Tourism Development Index, entrambi report del World Economic Forum, tra le destinazioni turistiche maggiormente cresciute negli ultimi decenni, anche nel turismo enogastronomico, il paese iberico ha saputo puntare su una programmazione lungimirante, che ha incluso il digitale negli asset fondamentali

Tra le principali novità della sesta edizione del Forum, inoltre, c’è la partnership scientifica con BTO, Be Travel Onlife, evento fiorentino che da 15 anni rappresenta l’appuntamento di riferimento in Italia su turismo digitale e innovazione. Si tratta di una finestra sul futuro, con focus sul turismo enogastronomico, che nasce dall’accordo tra Toscana Promozione Turistica e ATL Langhe Monferrato Roero rappresentata dal Direttore Generale Bruno Bertero.

LE “PROSPETTIVE” DEL TURISMO ENOGASTRONOMICO: ALCUNI DATI

Secondo le previsioni pubblicate a marzo dall'Istituto Demoskopika, ad esempio, la crescita delle presenze si attesterà al 12,2% e l’effetto traino sulla spesa turistica sarà ancora maggiore con una crescita stimata del 22,8% rispetto al 2022 che, in valore assoluto, dovrebbe raggiungere la soglia degli 89 miliardi di euro. In questo ampio panorama, il cibo rappresenta oltre un terzo della spesa (fonte Coldiretti).

Da un’indagine ENIT emerge inoltre che il turismo enogastronomico è fra i pacchetti con maggiore appeal del mercato internazionale organizzato verso l’Italia. La regione più presente nelle offerte turistiche dedicate al Food&Wine è il Piemonte (offerta presente nel 58,3% dei T.O. intervistati), seguito da Campania e Toscana. I primi tre mercati esteri incoming sono Spagna (con il 33,3% dei T.O. spagnoli che propongono il nostro Paese), Norvegia (27,3%) e Germania (26,3%).

Scendendo nel dettaglio, per comprendere anche le azioni concrete più importanti da programmare, è molto utile il sondaggio tra gli operatori contenuto nell’Osservatorio del Turismo del Vino 2022 di Nomisma: se in Italia il principale punto di forza dell’enoturismo è la varietà dei vitigni e dei vini (97%), tra le aree di miglioramento viene indicata la formazione in ambito informatico (92%). Inoltre, tra le iniziative ritenute più utili allo sviluppo dell’enoturismo nel territorio, l’88% indica la promozione sui canali digitali e il 73% piattaforme digitali attraverso le quali raccontare e vendere i prodotti locali. Il programma del Forum è pensato per rispondere allo sviluppo proprio di queste competenze.

STORIA DEL FOOD&WINE TOURISM FORUM

Il Food&Wine Tourism Forum nasce nel 2018 in una destinazione a forte vocazione enogastronomica, le Langhe. Partendo dal know-how del territorio, l’obiettivo è sempre stato quello di rafforzare il legame tra il turismo, il mondo del vino e quello della ristorazione. Un legame da sviluppare in una prospettiva di innovazione digitale.

Negli anni il FWTF è cresciuto ampliando ambiti e argomenti e coinvolgendo sempre più esperti e opinion leader nazionali e internazionali. Hanno preso parte alle passate edizioni il Ministero della Cultura e del Turismo, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, ENIT, Google, Tripadvisor, The Fork, WeChat, Ctrip, Lonely Planet, Ipsos, Isnart, Sojern, VisitFlanders, Data Appeal, Slow Food, Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Eataly, Regione Piemonte, Trentino Marketing, Toscana Promozione Turistica, Promoturismo FVG, Basilicata Turistica, Puglia Promozione, Regione Abruzzo, Guida Michelin, Guida l’Espresso, Narratori del gusto, Identità Golose, Accademia Bocuse d’Or Italia e molti chef di fama, giornalisti ed esperti nazionali e internazionali.

Davvero molti i «panel» che compongono il Forum di Grinzane. Nella bellissima Sala delle Maschere del Castello e con moderatore Emanuele Boffa vicesindaco di Alba, si è parlato di Città Creative della Gastronomia e della necessità di fare rete.

Nella stessa sede si è parlato di sostenibilità e turismo nell’incontro dedicato ai Territori Patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO come paesaggio culturale, moderato da Roberto Cerrato, che ha visto ospiti Giovanna Quaglia, presidente dell’Associazione per il Patrimonio UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli di Langa Roero e Monferrato, Francesco Marchesi UNESCO delle Cinque Terre e di Giuliano Vantaggi UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Tema che approfondiremo in seguito.