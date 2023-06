I vantaggi del Voucher Connettività e di ImpresaDigitale: lo scadenziario amministrativo

Tra i grandi vantaggi offerti dalla piattaforma ImpresaDigitale, inclusa nella sottoscrizione del Voucher Connettività con Isiline, c’è la possibilità di impostare un utile scadenziario amministrativo della propria azienda. Per l’imprenditore, infatti, è possibile tenere sotto controllo, con un semplice click, tutte le proprie scadenze e ricorrenze: assicurazioni, patentini dei dipendenti, corsi, pagamenti, ….

Tutte le scadenze operative dell’impresa vengono inserite in una specifica sezione della piattaforma, permettendo anche di ricevere un promemoria 60 giorni prima della scadenza.

Una risorsa importante che permette all’imprenditore di centralizzare tutti gli archivi e i documenti che ad oggi le aziende possiedono e conservano su piattaforme drive o altri servizi in cloud, con il rischio di dimenticare alcune scadenze: proprio per questo il servizio dello scadenziario è uno dei più utilizzati dagli utenti di ImpresaDigitale.

Grazie alla fibra ottica e al Voucher Connettività è possibile accedere alla piattaforma con velocità e sicurezza: in questo modo i dati saranno sempre accessibili in poco tempo. Con la fibra ottica FTTH (Fiber To The Home), infatti, per artigiani, PMI ed aziende è possibile raggiungere velocità di navigazione elevatissime che permettono l’upload dei file e l’apertura delle notifiche in pochi istanti.