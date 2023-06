A Torino s'intitola una via alla femminista e docente caragliese Aida Ribero

Venerdì 30 giugno 2023 alle ore 11 a Torino in strada della Pronda 69 si terrà la cerimonia di titolazione di una via ad Aida Ribero, femminista, docente, saggista e giornalista originaria di Caraglio in provincia di Cuneo.

È stata parte attiva del Coordinamento Giornaliste del Piemonte, Casa delle Donne di Torino e quindi del Gruppo di Studio del Concorso Lingua Madre. Ha contribuito a fondare il Coordinamento contro la Violenza sulle donne e il Telefono Rosa di Torino, il Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile di cui è stata Presidente e anima ispiratrice di fini e metodi. Da non dimenticare il lavoro svolto per la divulgazione dell’opera del compagno Pietro Chiodi, filosofo e partigiano.