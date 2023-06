Alba: chiusura straordinaria per la rampa Rb della tangenziale, ingresso in città per chi arriva da Asti

La rampa RB, entrata in Alba provenienza da Asti, della Tangenziale SP 3bis, sarà interessata da una chiusura straordinaria dalle ore 21:00 di martedì 27 giugno alle ore 06.00 di giovedì 29 giugno per permettere il ripristino di alcuni manufatti stradali danneggiati a seguito di un sinistro e contemporaneamente eseguire manutenzioni puntuali agli elementi strutturali.

Il traffico in arrivo da Asti, per il centro cittadino e per corso Europa, sarà dirottato mediante la segnaletica di indicazione proseguendo sulla SP 3bis verso Barolo - Gallo Grinzane con possibilità di inversione alla rotatoria esistente di Gallo Grinzane e rientro verso Alba nuovamente dallo svincolo Alba sud-ovest uscita corso Nebbiolo (tragitto consigliato per il traffico pesante) oppure da cantina di Roddi – corso Barolo.

Al flusso veicolare proveniente da Torino verso Alba, direzione corso Canale, si consiglia di proseguire sulla viabilità ordinaria.

Rimane invariato il transito sulle altre rampe e corsie di marcia.