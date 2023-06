Borgo San Dalmazzo, domenica attenzione alla chiusura delle strade per la Fausto Coppi

Domenica prossima 25 giugno la viabilità sulle strade Comunali di Borgo san Dalmazzo sarà interessata da modifiche in relazione allo svolgimento della "Gran Fondo Fausto Coppi".

Gli arrivi dei concorrenti sono previsti in piazza Galimberti, a Cuneo, a partire dalle 11 e fino alle 17 e per questo la viabilità ordinaria sul territorio comunale potrà subire rallentamentii sulle strade interessate dalla competizione, la SP22 - Via Valdieri, Strada Regionale 20 – Via Necropoli Romana, Via Rocchiuse, Via Don Minzoni, Sp21 – Via Fontanelle, Rotatoria Via Po, Via Vecchia di Cuneo sino al confine con il Comune di Cuneo (via Mistral).

Come disposto dalla Prefettura è disposta la chiusura totale al traffico, in entrambi i sensi di marcia, per 30 minuti dal momento del passaggio dei ciclisti lungo il percorso della competizione e nei tratti stradali di volta in volta interessati al passaggio, con riapertura della circolazione al passaggio del veicolo di "fine gara ciclistica".