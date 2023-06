Con la Polizia Locale i bambini della materna di Saluzzo prendono la patente del "bravo pedone"

Tutti hanno meritato la “Patente del bravo pedone”. Bambine e bambini della materna comunale “Ilaria Alpi” giovedì 22 giugno hanno partecipato alla mattinata finale del corso di educazione stradale tenuto dalle maestre, con il supporto della Polizia locale del Comune di Saluzzo.

I piccoli alunni hanno dovuto eseguire un percorso su strada (di fronte alla sede della scuola) dove hanno messo in pratica le nozioni apprese sui comportamenti da tenere sui marciapiedi e quando si attraversano le strade, oppure quando si è in bici. A seguirli e supportarli, durante la “prova su strada” c’erano l’ispettore Christian Rambaldi e l’agente Oscar Giachino.

“Le scuole cittadine – dice il comandante della Polizia locale Fulvio Senestro – ci contattano per iniziative sulla sicurezza e sull’educazione stradale e ci supportano quando interveniamo nelle varie classi. Incontrare bambini e bambine è sempre un’esperienza arricchente e bella e siamo molto orgogliosi come Polizia locale di fare la nostra parte per formare cittadini di domani rispettosi del Codice della strada e dei comportamenti da tenere quando si gira in città e nei dintorni”.

La Polizia locale di Saluzzo svolge periodicamente iniziative formative. Sono già in programma numerosi interventi per il prossimo anno scolastico al via a settembre.