Cordoglio per la morte della 79enne albese Franca Rancan: era in gita a Varazze

Un malore improvviso in acqua è stato fatale a Franca Rancan, 79 albese, ex dipendente della Ferrero. La donna si trovava in gita a Varazze, in provincia di Savona quando si è sentita male. Inutili i tentativi di soccorso degli assitenti bagnanti che l'hanno raggiunta con un moscone di salvataggio e hanno tentato di rianimarla. Vano anche l'intervento del 118: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il personale della Capitaneria di Porto e la polizia locale. Sconcerto e sgomento tra gli amici e i parenti che avevano visto la donna sorridente partire per trascorrere una bella giornata al mare. Il rosario sarà recitato venerdì nella chiesa del Divin Maestro ad Alba alle ore 20.00. Il funerale sarà sabato nella stessa chiesa alle ore 11.