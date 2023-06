Cuneo, sul sito del Comune si possono seguire i progetti cittadini finanziati dai fondi PNRR

Da oggi è attivata e visibile sul sito web del Comune di Cuneo (raggiungibile tramite un apposito bottone posizionato in home page) una sezione dedicata al “Pnrr a Cuneo”: sarà lo spazio in cui i cittadini potranno seguire il racconto di tutti i progetti avviati in città e finanziati con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Pnrr.

Il Comune di Cuneo ha infatti candidato una serie di proposte progettuali in conformità con le 6 missioni previste dal PNRR: 24 sono state accolte, per un valore totale di 54.137.687,50 €.

Per ciascun progetto sono raccontate sul sito la sua ubicazione sul territorio comunale, la descrizione e l’importo dell’intervento.

Le pagine web, che verranno aggiornate con l’avanzare dei singoli cantieri, sono parte di un percorso informativo sul Pnrr a Cuneo che ha preso avvio nel pomeriggio di ieri con la presentazione, a tutte le Commissioni consiliari riunite, dei progetti e delle relative pagine del sito.

A partire dall’autunno il racconto diventerà costante e capillare, a beneficio dei cittadini, degli amministratori e degli stakeholders.

Così la Sindaca Patrizia Manassero: «Il Pnrr è una risorsa enorme per la nostra città. L’Europa ancora una volta farà la differenza sul nostro territorio. Come si legge spesso sui giornali, le risorse del Pnrr portano benefici, ma anche sfide enormi per gli enti locali. Lavoriamo intensamente per non perdere neppure un centesimo di questi fondi, nonostante le complessità e i tempi limitati che vengono imposti. Il mio grazie va alle persone che negli uffici e nei settori del Comune di Cuneo portano avanti gli iter progettuali e realizzativi.»

Per vedere la nuova sezione: https://www.comune.cuneo.it/il-pnrr-e-i-grandi-cantieri-di-cuneo.html