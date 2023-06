Il liceo musicale di Cuneo saluta il professor Giuseppe Cappotto, che diventa preside

Martedì 20 giugno, con un lungo applauso, non senza momenti di intensa commozione e qualche piccolo dono, il liceo musicale di Cuneo, insieme ai colleghi del liceo artistico e dell’istituto tecnico per geometri “Bianchi Virginio”, ha festeggiato e salutato il maestro professor Giuseppe Cappotto, vicepreside del liceo musicale negli ultimi quattro anni e che dal 1° settembre diventa dirigente scolastico avendo vinto il concorso nazionale.



Il nuovo vicepreside del liceo musicale sarà il professor Flavio Becchis, anch’esso docente di pianoforte come il collega Cappotto.



“Vogliamo dire tutto il nostro grazie riconoscente al professor Cappotto per questi anni vissuti insieme – ha detto il dirigente scolastico del Bianchi Virginio, Carlo Garavagno -. Abbiamo condiviso momenti intensi e anche difficili, la pandemia, la ricerca di nuovi spazi. Questo liceo gli sarà eternamente riconoscente per la sua professionalità, onestà, competenza, dedizione e passione”.

Il professor Cappotto, anche direttore della società corale Città di Cuneo, dopo aver insegnato in alcune scuole medie, dalla sua istituzione nel 1999 ha sempre insegnato al liceo musicale "Ego Bianchi" di Cuneo.



Come vicepreside dal 1° settembre gli succederà Flavio Becchis, che continuerà la tradizione di eccellenti maestri di musica (prima del professor Cappotto era stato vicepreside il professor Fulvio Cioce).