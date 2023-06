Il raduno "Rallye des 3 Massifs" ha fatto tappa a Fossano

Il Vespa Club Fossano è felice ed onorato di accogliere a Fossano il passaggio del raduno turistico “RALLYE DES 3 MASSIFS”, organizzato dal Vespa Club Dauphinois sotto l’egida del Vespa Club France. Nel primo pomeriggio, la centrale Via Roma di Fossano, è stata oggetto del passaggio di una carovana di circa 200 Vespa; gli iconici scooter, provenienti da La Grave (dipartimento delle Alte Alpi nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra), hanno attraversato il centro cittadino con direzione il porto di Savona. Il percorso del tour è suddiviso in quattro tappe: Giovedì 22/06 La Grave – Savona (300km), Venerdì 23/6 Bastia – Ghisonaccia (Corsica) 200km, sabato 24/6 Ghisonaccia – Ajaccio 250km e domenica 25/6 Toulon – La Grave 300km.

A questa manifestazione nessun membro del Vespa Club Fossano a potuto partecipare, complice anche la limitazione a soli 200 equipaggi; ma la presenza a prove simili per noi non sono una novità. Ultima, ma solo in ordine cronologico, l’adesione di tre soci Fossanesi alla 1000 km vespistica, organizzata dal Vespa Club Mantova, il 26 e 27 maggio ne è la prova.