La festa ‘Midsommar’ a Roddi, prima edizione da record

Martedì 20 giugno a Roddi si é svolta la prima edizione della Midsommar, la Festa del Solstizio d'estate che nelle terre scandinave doveva riunire le comunità per accogliere il ritorno del sole dopo i mesi invernali.

Si è iniziato con un trekking al tramonto sulle colline, seguito da un momento conviviale gestito dalla Pro loco roddese presso il centro sportivo; infine la serata si è conclusa con sfrenati balli occitani sulle note della fisarmonica del maestro Marco Voglino e con le danze di “Albesi in folk”.

L'organizzatrice Cinzia Visino, consigliere comunale a Roddi. si dice soddisfatta: "Siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissi, ossia chiamare a condividere questo evento naturale non solo la comunità roddese ma anche quelle che circondano il nostro paese. Persone di diverse età e di varia provenienza si sono incontrate, conosciute, hanno camminato, mangiato e ballato assieme. Nessuno era più esterno, estraneo. Desideriamo ricostruire un tessuto sociale ampio che vada oltre l'idea del singolo comune per farsi comunità, iniziando proprio dal celebrare una festa antichissima legata alla ciclicità delle stagioni. Ciclicità che oggi, a differenza che nel passato, a causa dei cambiamenti climatici ha caratteri tutt'altro che prevedibili e talvolta è foriera di disastri. Costruire un tessuto coeso sul territorio é importante non solo per favorire una socialità affievolita da social network e dalla pandemia ma anche allo scopo di preservare il territorio di fronte alle minacce degli scompensi ambientali e per conoscere e conservare il nostro patrimonio culturale”.