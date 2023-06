Revello: dalla Regione i fondi per la messa in sicurezza delle aree franate a fine maggio

Dopo le frane, avvenute nel Comune di Revello durante le copiose piogge di fine maggio, nelle frazioni di Tetti Pertusio e più precisamente sulle stradine collinari di Comba Olla, la Regione ha stanziato 11 mila euro per la messa in sicurezza.



Il sindaco Daniele Mattio: “In seguito all’ordinanza comunale emanata subito dopo gli smottamenti sulla strada collinare di Comba Olla che avevano rischiato di isolare alcune abitazioni, sono stati effettuati dei controlli regionali in seguito ai quali si è realizzato un pozzetto di ispezione per raccogliere le acque del versante e scaricarlo in un canale apposito”.



Nelle zone interessate sono stati quindi eseguiti degli interventi tecnici allo scopo di ridurre al minimo la possibilità dei processi erosivi che sfociano nelle frane.



Il Comune ha inoltre ricevuto da parte dell’autorità d’ambito territoriale (Ato) il contributo di 34 mila euro, ottenuti dalla convenzione con l’Unione dei Comuni del Monviso sulle funzioni montane.



Questi fondi – spiega Mattio - saranno destinati agli interventi di regimazione acque nelle aree attinenti le strade delle “combe”. Gli interventi su queste zone collinari – conclude Mattio – si rendono necessari nel nostro Comune, come anche nei territori confinanti, per la loro significativa fragilità. Essendo ormai questi luoghi pressoché spopolati viene a mancare la cura quotidiana di chi abitava in passato quei territori”.