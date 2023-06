Saluzzo ha rinnovato il “Patto dei sindaci” per il clima

Il Consiglio comunale di Saluzzo, riunitosi per l‘occasione nell’Antico Palazzo comunale, ha rinnovato, all’unanimità, ieri sera (mercoledì 21 giugno) il “Patto dei sindaci” a difesa del clima e per un’energia sostenibile. Al Patto, sottoscritto 11 anni fa, aderiscono oltre 10 mila municipalità da 60 Paesi, alcuni anche extraeuropei.



L’ingegner Francesco Marinelli, esperto del settore che ha coordinato il progetto saluzzese, ha presentato, nel corso di un’ampia relazione, lo stato dell’arte evidenziando come, nel corso di questi anni, a Saluzzo si siano raggiunti risultati addirittura migliori rispetto a quelli che erano i parametri fissati.



“Per quanto riguarda la sostenibilità e la riduzione delle emissioni inquinanti – commenta il sindaco Mauro Calderoni – il Comune può indicare un perimetro e un contesto, può fornire strumenti e facilitare azioni, ma serve l’impegno e il lavoro di tutta la comunità saluzzese per raggiungere gli obiettivi che insieme ci siamo dati, che sono poi la salvaguardia dell’ambiente per poterlo consegnare ai nostri figli”.



Calderoni – in conclusione di riunione - ha espresso il suo rammarico per la scarsa presenza di cittadini, a fronte di una questione cruciale di interesse collettivo. «Ieri sera – annota - abbiamo sottoscritto un impegno che coinvolgerà l’amministrazione ma anche tutta la cittadinanza, per raggiungere entro il 2030, cioè fra soli 7 anni, i nuovi obiettivi di riduzione di emissione di gas serra e per adottare ulteriori misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Per questo – ha osservato – mi sarei aspettato una maggiore partecipazione”.



Nel corso del dibattito sono intervenuti, dai banchi della maggioranza, il vicesindaco Franco Demaria e il consigliere Andrea Tagliano; da quelli della minoranza, Fulvio Bachiorrini, Carlo Savio e Domenico Andreis. Interventi accomunati tutti da un sostanziale idem sentire che ha portato all’approvazione unanime della decisione.



Da segnalare – in apertura di seduta – la premiazione di un’allieva del Liceo Bodoni, la bagnolese Noemi Bogiatto, la quale, dopo aver vinto i titoli nazionale ed europeo, è divenuta ora anche campionessa mondiale (cat. Juniores) di Duathlon.