Temporale con venti sino a 68 km/h sul Monregalese. Danni a tetti e coperture a Villanova Mondovì [FOTOGALLERY]

Un temporale caratterizzato da forti venti ha investito nel tardo pomeriggio di oggi un’ampia fascia di territorio nella parte meridionale della provincia, prima di spingersi verso le Langhe e la Liguria.

Particolarmente interessata la zona del Monregalese, dove si sono registrati venti a 68 km/h alla stazione meteo di Monte Malanotte a Frabosa Soprana e 55 km/h a Rocca dell’Abisso, presso Entracque.



Numerose in questi minuti le chiamate ai numeri di emergenza dei Vigili del Fuoco per una tromba d’aria il cui passaggio alle porte di Villanova Mondovì ha causato ingenti danni materiali a tetti, coperture e serre.

In questo momento l'accesso al paese di via Mondovì risulta chiuso alla circolazione stradale all'altezza del supermercato Mercatò Local. Qui squadre dei Vigili del Fuoco fatte convergere sul posto dal Comando provinciale di Cuneo e dai distaccamenti di Mondovì, Morozzo, Dogliani e Ceva stanno operando per la messa in sicurezza di numerose coperture che, alzate dal forte vento, si sono abbattute in strada, causando anche danni a una linea elettrica, per il ripristino della quale stanno intervenendo i tecnici di Enel Distribuzione.

Danneggiata anche la copertura del Palazzetto dello Sport "Vincenzo Tomatis".



***

Articolo in aggiornamento.