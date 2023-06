Analisti e commentatori americani stimano le perdite ucraine nella controffensiva

Si cominciano già a vedere i primi esiti della fase iniziale della controffensiva ucraina. Sono passate circa due settimane dall’avvio dell’operazione e centotredici chilometri quadrati di territorio sono tornati sotto controllo di Kiev, dicono le fonti ufficiali ucraine. Commentatori e analisti si sono attivati per discutere i numeri delle perdite di uomini e mezzi e valutarli in base agli obiettivi annunciati e a quelli realistici. L’ex consigliere CIA Larry Johnson parla addirittura di “fallimento imminente” dell’iniziativa ucraina. Il problema di Kiev è la carenza di copertura aerea per fanteria e unità meccanizzate, il cui slancio è stato fermato dalle linee difensive russe. Probabilmente i generali ucraini credevano di poter fare meglio con ciò che avevano, ma si sono sbagliati: artiglieria mobile e contraerea sono troppo poche, e alla fine le perdite superano persino di dieci volte quelle russe. Come riporta il sito Strumenti Politici, l’ex corrispondente in Russia di prestigiose testate americane John Varoli sottolinea come Washington e Bruxelles siano state messe in imbarazzo dai russi. La loro avanzata prima e la difesa oggi hanno fatto bruciare alla NATO miliardi di dollari o euro di sostegno bellico, andato in fumo in un paio di settimane di contrattacco. La proporzione fra mezzi distrutti e soldati morti con le conquiste territoriali attuali è troppo basso per giustificare il proseguimento della guerra da parte di Kiev. Presto Zelensky potrebbe restare letteralmente senza più mezzi con cui combattere. Anche dal Ministero della Difesa ucraino arriva l’ammissione delle difficoltà incontrate in questa fase e delle perdite di mezzi. Per il segretario generale della NATO Stoltenberg non è possibile capire oggi se stiamo vivendo un punto di svolta della guerra oppure no. Quel che è certo secondo lui è che Kiev deve cercare di riprendersi quanto più riesce, in modo da arrivare al tavolo delle trattative nella miglior condizione possibile.