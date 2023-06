Come dormire bene con la cervicale?

La cervicale è un problema largamente diffuso ma che può essere curato con le giuste precauzioni. In primis, in fase di riposo dobbiamo assicurare al nostro collo una superficie adeguata. Per questo motivo dobbiamo scegliere un cuscino ortopedico per la cervicale , il quale si contraddistingue proprio nell’evitare il manifestarsi di questa fastidiosa patologia.

Pharmaflex ha messo a punto dopo anni di studi, di ricerche e di progetti, un dispositivo in grado di supportare la colonna vertebrale, facendo sì che le vertebre non vengano compresse durante la notte, bensì mantengano la giusta distanza e l’allineamento naturale. Non a caso, si tratta di un’azienda italiana che da decenni si occupa di sperimentare e progettare dei dispositivi per il riposo che vadano a migliorare lo stato generale di benessere e di salute dei suoi clienti.

Seguendo tale ottica è riuscita a formulare un cuscino ortopedico in grado di contrastare la manifestazione della cervicale grazie a un rivestimento antiallergenico, dei materiali stratificati in grado di supportare la colonna vertebrale e un rivestimento finalizzato a ridurre la compressione e lo schiacciamento dei dischi intervertebrali. Il risultato non può che essere un sonno ristoratore e uniforme, ovvero non funestato dai dannosi microrisvegli.

Perché è importante prendersi cura della cervicale?

Il sonno è fondamentale per riposare e ricaricare le batterie in vista di una nuova e impegnativa giornata. Quando dormiamo il nostro corpo si ripara e si rigenera. Nel frattempo, la nostra mente consolida la memoria ed elabora le emozioni vissute nel corso del giorno. Tuttavia, il sonno può essere disturbato da vari fattori, i quali sono molteplici, tra cui la cervicale.

Il dolore al collo può essere causato dalla tensione e dal dolore muscolare , da infortuni pregressi, da malattie degenerative o da scorrette posizioni assunte nel quotidiano. Molte persone soffrono di cervicale durante il sonno, la quale può riportare mal di testa e fastidiose emicranie. Inoltre, il malessere influisce sulla postura, causando ulteriori problemi di dolore e tensione muscolare. In pratica, un problema a senso unico.

Infatti, la posizione assunta durante il riposo influisce significativamente sulla postura e di conseguenza sul benessere delle vertebre cervicali. Per esempio, dormire sulla schiena può causare dolore al collo se il cuscino non supporta il collo in modo corretto.

Ma anche dormire sulla pancia può causare pressione sulla colonna vertebrale e scatenare un conseguente dolore al collo e alla schiena. Perciò, la posizione migliore per dormire è di lato, ma dobbiamo avere un cuscino ortopedico che supporta il collo e la testa senza andare a comprimere le vertebre e mantenere il loro corretto allineamento.

Un cuscino ortopedico per la cervicale è la soluzione ottimale

La scelta del cuscino ortopedico per la cervicale fa la differenza nel prevenire il dolore al collo durante il sonno. Come sappiamo, esistono diverse abitudini di riposo, le quali cambiano in base al soggetto.

Quando siamo abituati a dormire sulla schiena dovremo dotarci di un cuscino sottile che supporti il collo senza sollevare la testa troppo in alto. Invece, dormendo di lato, avremo bisogno di un cuscino più spesso che riempia lo spazio tra il collo e la spalla. Infine, se preferiamo dormire di pancia, è consigliato dormire senza cuscino o con un cuscino sottile per evitare di sollevare la testa troppo in alto.

E se durante la notte cambiamo fin troppo spesso la posizione? Questo problema non è infrequente ma anzi piuttosto diffuso. In questo caso, dobbiamo trovare un cuscino che da solo sia efficiente in qualsiasi posizione di riposo assunta. Un cuscino ortopedico per la cervicale, e in particolare quello progettato da Pharmaflex, risponde a qualsiasi esigenza di riposo.

Il suo segreto risiede nella stratificazione di materiali all’interno del cuscino ortopedico. Si tratta di cinque strati sovrapposti, ognuno con il suo specifico ruolo. Il primo strato è la formula segreta AirCell completamente permeabile all’aria. Il secondo strato è composto dal memory foam per ridurre la pressione e rilassare di conseguenza la muscolatura del collo.

Il terzo strato si occupa della decompressione vertebrale , affinché non avvenga uno schiacciamento dei dischi, il quale è la causa principale della cervicale. Il quarto strato funge da ventilazione per l’aria ed è composto da poliuretano espanso, mentre l’ultimo strato è provvisto di un ulteriore strato di AirCell, il quale permette di riposare come se appoggiassimo la testa su una nuvola.

Grazie a questa soluzione sarà possibile tornare a riposare bene e far sì che la cervicale diventi solo un pessimo ricordo.