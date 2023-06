Dalle piscine alle caldaie, Gruppo San Marco offre prodotti di qualità a prezzi estremamente vantaggiosi

Frutto di un percorso professionale cominciato più di vent’anni fa, spinto dai valori di partecipazione, fiducia e soddisfazione, Gruppo San Marco , accessibile in pochi click su www.grupposanmarco.eu, è un’impresa italiana con sede a Soleto, in provincia di Lecce. Gli ambiti su cui ha focalizzato il proprio interesse sono la vendita online di piscine (interrate o fuori terra), soluzioni di riscaldamento e arredamento. Gli articoli, accompagnati da spedizione gratis e prezzi vantaggiosi, sono espressione dei marchi di riferimento del settore.

I prodotti che figurano in catalogo, concepiti per rispondere alle necessità di aziende, grossisti e clienti privati, sono molteplici. Qualche esempio? Stufe a pellet, caldaie a legna, tubi per canne fumarie, sgabelli di design, salottini da esterno, gazebi e molto altro ancora.

Una parte significativa dell’offerta è riservata alle piscine (interrate o fuori terra). Oltre ai brand più autorevoli del settore, come Hayward, Gre, Zodiac(eliminare) , Dolphin e Fluidra, si aggiungono anche gli articoli a marchio San Marco, come le piscine fuori terra, già vendute e apprezzate da tantissimi clienti. Senza scordare i relativi accessori, quali cloro per piscine, materassini, docce solari, robot per la pulizia, scalette e trampolini.

Con un click su “Outlet” s’incontrano le occasioni di risparmio più convenienti attualmente attive. Chiaramente, sia durante la fase di selezione che nel post-vendita, è attivo un preparato servizio di assistenza. Fornisce una risposta puntuale ad ogni esigenza, dando forma ad un’esperienza d’acquisto completa, chiara, semplice e rilassata. È anche prevista la possibilità di effettuare ordini telefonici.

Per acquistare online è sufficiente inserire il prodotto in carrello e procedere con il pagamento, scegliendo tra carta di credito, PayPal, bonifico bancario, a rate con Oney e Soisy, oppure finanziamento con Sella Personal Credit. Le spedizioni sono sempre a costo zero (escluso il servizio “Consegna al piano con disimballo, posizionamento e ritiro imballi”) e sono effettuate in 2-10 giorni da corrieri affidabili.

Quanti desiderano approfittare di suggerimenti preziosi, consigli utili e guardare video tutorial sul montaggio e sulla manutenzione delle piscine possono visitare i canali social dell’azienda su Facebook, YouTube, Twitter, Google+(social media non più attivo) e Pinterest.

Rapidità nelle spedizioni, elevata qualità degli articoli e prezzi vantaggiosi sono le prerogative che aumentano la soddisfazione e la fidelizzazione del pubblico. Lo confermano gli oltre 6.400 feedback certificati da Trusted Shops, con il punteggio medio di 4,6/5.

Non solo. In più di 20 anni di esperienza Gruppo San Marco ha raggiunto importanti traguardi. Figura nella classifica dei 750 migliori e-commerce d’Italia 2021/2022 e 2022/2023 realizzata dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza e il suo Media Partner La Repubblica Affari & Finanza. È presente, infine, nello studio “I Campioni della Crescita 2023”, sempre stilato da ITQF e La Repubblica A&F.

Iscriviti ora alla newsletter su www.grupposanmarco.eu. Ti attende uno sconto del 5% sul tuo primo ordine online!