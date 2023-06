Ippica, il primo Ascot senza la Regina Elisabetta

Ascot apre i battenti, un evento ippico e mondano che tanto piaceva alla compianta Regina Elisabetta. Saranno presenti Carlo e Camilla, anche se il Re, a differenza della madre, non è un grande appassionato di cavalli. Proprio per questa ragione, negli scorsi mesi, ha comunicato la vendita di alcuni stalloni della scuderia Reale. Malgrado ciò, sarà a questo appuntamento, sempre ricco di fascino e ben accolto dall’aristocrazia inglese e non solo.

Re Carlo presente ad Ascot 2023

Al contrario della regina Elisabetta, grandissima appassionata d’ippica, il figlio Carlo non ama le corse dei cavalli. Sarà comunque presente ad Ascot insieme a Camilla, sperando che i puledri della scuderia reale si facciano onore in questa cinque giorni che registrerà la presenza di migliaia di appassionati.

Il nuovo Re, dopo la morte della madre, aveva già lasciato intendere la sua indifferenza verso le scuderie reali. Per questo motivo ne aveva passato la gestione alla moglie Camilla, molto più attratta del marito dal mondo dei cavalli, occupandosi lei di tutte le fasi, dall’allevamento agli addestramenti dei purosangue.

L’obiettivo di Re Carlo è comunque non sfigurare in una competizione che rimane pur sempre un importante evento ippico, oltre che mondano. Molti fan ancora ricordano quando un decennio fa, la miglior puledra della Regina Elisabetta, la leggendaria Estimate, vinse la prestigiosa Gold Cup di Ascot. Senza dimenticare che soltanto tre anni fa, lo stallone Tactical, sempre appartenente alla scuderia reale, trionfò nelle cinque giorni dedicata alla grande ippica inglese.

Gold Cup e Queen Elizabeth II Jubilee 2023

Numerose le corse ad Ascot 2023. Tra le più attese troviamo la Gold Cup, in programma giovedì 22 giugno. Il favorito per le scommesse ippiche è Coltrane a quota 3.60, un puledro irlandese che ha vinto quattro gare delle ultime sette disputate. Tra i candidati al successo anche Eldar Eldarov, quotato dai Bookmakers a 4.00, vincente quattro volte nelle ultime sette uscite. Leggermente più staccata Emily Dickinson a quota 5.60, puledra irlandese che ha tagliato due volte per prima il traguardo nelle più recenti tre corse.

La giornata conclusiva della Royal Ascot 2023 è prevista per sabato 24 giugno. Il principale appuntamento ippico sarà la Queen Elizabeth II Jubilee. Il cavallo favorito per il successo è Artorius, quotato a 4.00 dagli esperti, protagonista di due vittorie nelle ultime quattro uscite. Secondo tra i candidati alla vittoria è Highfiled Princess, magnifico puledro francese, vincitore tre volte nelle più recenti cinque corse. La sua quota è pari a 6.00.

Il primo Ascot senza la regina Elisabetta, dopo che lo scorso non partecipò per problemi di salute, sarà sicuramente meno sfarzoso del passato ma riserverà comunque grandissime emozioni a tutti gli appassionati d’ippica internazionale.