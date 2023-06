Tempi di consegna Audi Nuove 2023: ecco i modelli in pronta disponibilità

Acquistare un’auto nuova a volte è una necessità, soprattutto se si deve sostituire un modello ormai usurato. Il contesto globale, segnato dalla passata pandemia e dal conflitto in Ucraina, ha influenzato anche il mercato automotive che ha dovuto affrontare diversi problemi, dalla carenza dei semiconduttori al prolungamento dei tempi di attesa delle auto nuove. La buona notizia è che la situazione si sta lentamente normalizzando: i tempi di consegna delle Audi Nuove 2023 sono sempre più brevi e nella Concessionaria Audi Ufficiale Audi Zentrum Cuneo sono numerose le vetture nuove in pronta consegna.

Perché i tempi di consegna delle Audi Nuove si erano allungati

La causa principale dei ritardi nella produzione era da ricercarsi nella carenza di semiconduttori e materie prime, a cui si è aggiunta la scarsità di microprocessori, che ha costretto alcuni stabilimenti europei di componenti e di autoveicoli a fermarsi. Il chip shortage ha influito su diversi settori e ha colpito ancora di più le auto tecnologiche, quelle con più elettronica a bordo, dove i chip utilizzati sono diverse migliaia. Oggi come oggi, infatti, le auto non sono più dei semplici mezzi di trasporto, ma sono sempre più accessoriate e vengono costruite intorno a un microchip, per offrire un comfort di guida e un livello di sicurezza senza precedenti. Tutta la filiera distributiva automotive si è trovata ad affrontare le criticità dovute ai tempi di produzione dilatati: queste, infatti, hanno toccato in maniera trasversale le case automobilistiche, così come altri settori merceologici. Inoltre, il conflitto in atto in Ucraina ha avuto anche impatti sui camionisti specializzati su bisarca per le consegne di auto. Tuttavia, la situazione ora sta tornando alla normalità. I periodi di attesa si stanno riducendo sempre di più e le Audi in pronta consegna, vetture immediatamente disponibili, sono in netto aumento come dimostra la Concessionaria Audi Zentrum Cuneo di via Attilio Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo in cui sono visionabili tanti modelli, pronti per essere ritirati sul momento, senza dover attendere i tempi di ordinazione e produzione.

Tempi di consegna Audi Nuove 2023: si riduce l’attesa

Grazie all’impegno del brand, costantemente alla ricerca di soluzioni, e alla dedizione di tutto il team di Audi Zentrum Cuneo, presieduto dal tre volte campione della 24 Ore di Le Mans Dindo Capello, i tempi di consegna Audi Nuove 2023 si sono ridotti e, per alcuni modelli, variano dai 4 ai 6 mesi complessivi. A ciò si aggiunge una più ampia e rinnovata offerta di pronta consegna Audi che consente di mettersi alla guida della propria auto nuova azzerando l’attesa, mentre le stime concordano nell’indicare il 2024 come l’anno di miglioramento sostanziale.

Ricca selezione di Audi pronta consegna e tante formule di acquisto

Nello showroom Audi Zentrum Cuneo è presente una ricca selezione di auto nuove, disponibili in tempi immediati, eAudi usate, tutte garantite e certificate da 110 controlli, grazie al programma Audi Prima Scelta plus. Oltre al tradizionale acquisto, è possibile scegliere formule flessibili e convenienti, come il noleggio o il leasing. Con il noleggio a lungo termine, per esempio, si beneficia della comodità di un canone mensile All inclusive, per mettersi alla guida della nuova auto senza pensieri. Al termine del contratto è possibile scegliere di rinnovarlo, anche optando per una nuova vettura. Il leasing, invece, non comprende servizi come la manutenzione, le coperture assicurative e il soccorso stradale, ma offre la possibilità di riscattare l’auto alla fine del finanziamento: è la scelta ideale per chi intende diventare proprietario dell’auto dilazionando nel tempo il costo di acquisto.

Audi in pronta consegna: a ciascuno il suo modello

Dalla berlina Audi A3 al SUV di dimensioni spaziose come Audi Q8, da Audi Zentrum Cuneo è impossibile non trovare la propria Audi preferita potendo contare su ogni tipo di motorizzazione: benzina, diesel, ibrida, elettrica, g-tron. E, inoltre, scoprire tutto il fascino della gamma S ed RS. Qualche esempio? Tra i numerosi modelli in vetrina, segnaliamo Audi A3 Sportback Business Advanced 30 TFSI, la sportiva perfetta in ogni occasione, Audi SQ7 sport attitude TFSI tiptronic che unisce in modo unico design e innovazione regalando un’esperienza di comfort unica. E, ancora, Audi Q4 S line edition 50 e-tron quattro, la più richiesta da chi cerca performance sostenibili e desidera vivere in anticipo la mobilità di domani.

Per maggiori informazioni e rimanere sempre aggiornati, visitare il sito www.myaza.it, la pagina Facebook e Instagram di Audi Zentrum Cuneo.